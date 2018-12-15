"Ослепительно и шикарно": Свитолина в ярко-красном платье покорила соцсети

Фото: Элина Свитолина (instagram.com/elisvitolina)

Украинская теннисистка предстала в элегантном вечернем наряде

Украинская теннистка Элина Свитолина, которая недавно поразила фанатов своим дерзким образом, вновь очаровала поклонников. На этот раз спортсменка появилась на фото в элегантном вечернем платье красного цвета, а также в туфлях на шпильках. Элина сидит на столе на кухне, а в руках держит чашку. Снимок спортивная звезда опубликовала на своей страничке в Instagram.

"Но вначале..чай", - написала Свитолина под фото.

Фото: Элина Свитолина (instagram.com/elisvitolina)

Отметим, что фанаты спортсменки пришли в восторг от ее нового образа в шикарном платье. В комментариях они высказали восхищение фигурой украинки и ее очаровательной улыбкой.

"Красное платье на не менее ПреКРАСной девушке..Ослепительно и шикарно", - написал oldvuck300.

"Очень приятно осознавать, что такая талантивая, умная и шикарная девушка еще и землячка. Спасибо за тяжелый труд и вдохновение!!! Гордимся Вами!!!" - прокомментировала natali.kuz.

"Красавица,влюбляюсь", - отметил митядонбасс.

"Ты очень.красивая, твой смех заставляет влюбляться", - отметил bankir.ua.

"Элина, Вы очень похорошели, похудев! Не то, чтобы Вы раньше хуже выглядели, но теперь просто огонь и мотиватор для нас по ту сторону экрана!" - написала nadin.kirov.

Скриншот комментариев (instagram.com/elisvitolina)

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