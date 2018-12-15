"Сліпуче і шикарно": Світоліна в яскраво-червоній сукні підкорила соцмережі

Фото: Еліна Світоліна (instagram.com/elisvitolina)

Українська тенісистка з'явилася в елегантному вечірньому вбранні

Українська теннистка Еліна Світоліна, яка нещодавно вразила фанатів своїм зухвалим образом, знову зачарувала шанувальників. На цей раз спортсменка з'явилася на фото в елегантній вечірній сукні червоного кольору, а також в туфлях на шпильках. Еліна сидить на столі на кухні, а в руках тримає чашку. Знімок спортивна зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Але спочатку..чай", - написала Світоліна під фото.

Фото: Еліна Світоліна (instagram.com/elisvitolina)

Зазначимо, що фанати спортсменки прийшли в захват від її нового образу в шикарній сукні. В коментарях вони висловили захоплення постаттю українки та її чарівною посмішкою.

"Червоне плаття на не менш Прекрасній дівчині..Сліпуче і шикарно", - написав oldvuck300.

"Дуже приємно усвідомлювати, що така талановита, розумна і шикарна дівчина ще й землячка. Дякую за важку працю і натхнення!!! Пишаємося Вами!" - прокоментувала natali.kuz.

"Красуня,закохуюся", - зазначив мітядонбасс.

"Ти дуже.красива, твій сміх змушує закохуватися", - зазначив bankir.ua.

"Еліна, Ви стали ще кращою, схуднувши! Не те, щоб Ви раніше гірше виглядали, але тепер просто вогонь і мотиватор для нас по той бік екрану!" - написала nadin.kirov.

Скріншот коментарів (instagram.com/elisvitolina)

Читайте також Еліна Світоліна похвалилася новим званням і опублікувала фото в шикарній міні і стильною блузі.

А також розповідали про те, що стильні Осадча та Світоліна одночасно блиснули стрункими ніжками.