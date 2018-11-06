В шикарной блузе и мини: Элина Свитолина похвасталась новым званием

Фото: Элина Свитолина (instagram.com/elisvitolina)

На фото спортсменка предстала перед фанатами в необычном образе

Украинская теннисистка Элина Свитолина, которая недавно призналась, что сейчас не занимается активным поиском второй половинки, похвасталась тем, что получила новое звание. Соответствующую фотографию Свитолина опубликовала на своей странице в Instagram.

Во вторник, 6 ноября Элина Свитолина получила высокое звание – Заслуженный мастер спорта Украины. Удостоверение передал непосредственно спортсменке во время пресс-конференции, посвященной исторической победе Свитолиной, министр молодежи и спорта Игорь Жданов.

На встречу с журналистами украинская теннисистка облачилась в шикарную блузу от Лилии Пустовит и черную кожаную мини-юбку. Свой образ спортсменка дополнила высокими замшевыми сапогами - ботфортами, которые Свитолина обула на голые ноги.

Скриншот фото (instagram.com/elisvitolina)

Также у Элины Свитолиной изменилась прическа – волосы стали короче и волнистые.

Поклонники спортсменки написали в комментариях множество теплых слов и поздравления с таким высоким званием.

Скриншот фото (instagram.com/elisvitolina)

Кстати, ранее мы писали о том, что украинская теннисистка Элина Свитолина похвасталась откровенным фото, поблагодарив поклонников.

Спортсменка поделилась откровенным фото, в котором она позирует в нежной пижаме на фоне живописного восхода солнца и моря.

А также мы рассказывали о том, что Элина Свитолина рассказала, как завоевать ее любовь.

"Единственный способ завоевать мою любовь - это отвести меня в украинский ресторан", - рассказала украинская спортсменка.

Видео: РБК-Украина