Стильные Осадчая и Свитолина одновременно блеснули стройными ножками (фото)

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Свитолина предстала в нарядах от Moschino

Осадчая и Свитолина встретились во время вечеринки в честь запуска новой капсульной коллекции итальянского бренда Moschino вместе с H&M. Стильное мероприятие, которое прошло в Киеве 6 ноября, также посетила команда программы "Світське життя" с Катей Осадчей.

Интересно, что гостей презентации развлекала звездная диджей DoDo — Надя Дорофеева. Солистка поп-группы "Время и Стекло" блеснула в образе крутой "R'n'B-дивы".

Во время презентации Осадчая также смогла пообщаться с именитой украинской теннисисткой Элиной Свитолиной. Отметим, что 24-летняя спортсменка претендует на звание лучшей теннисистки Женской теннисной ассоциации в октябре 2018.

На своей instagram-страничке Осадчая опубликовала совместный снимок со Свитолиной. При этом обе красотки позируют в очень стильных нарядах. Поклонники ведущей и спортсменки отметили, что выглядят они шикарно — стройные, длинноногие красавицы.

"Чемпионка Элина Свитолина. Приветствуем четвертую ракетку мира и гордимся", — подписала снимок Осадчая.

Катя Осадчая и Элина Свитолина (фото: instagram.com/kosadcha)

К слову, на Свитолиной — боди и оригинальный бомбер с козырьком от бренда Moschino. Одежда украшена смелым принтом в виде компакт-диска ("фишка" новой линейки).

Свой образ Свитолина дополнила укороченными черными джинсами с декоративными дырками, а также ботинками на массивном каблуке.

Элина Свитолина во вермя презентации капсульной коллекции Moschino и H&M (фото: instagram.com/elisvitolina)

Осадчая же сформировала свой вечерний образ из оригинальных штанов с завышенной талией, короткой кожаной курточки. Яркая изюминка образа Осадчей, как всегда, — шляпка. На этот раз телеведущая отдала предпочтению одному из наиболее трендовых в этом сезоне головных уборов — фуражке, с которой по популярности сейчас может конкурировать разве что чалма.

Стильная Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Подписчики Осадчей также оставили несколько восторженных отзывов по поводу встречи знаменитой ведущей и спортсменки.

"Молодець! Гордість наша!" — восхищается sitilita.

"Гордимся", — поддерживает valentina.zp.ua.

"Молодчинка", — хвалит mgdecorations.

"Какие красотки!" — отмечает nata_liksa.

Катя Осадчая и Элина Свитолина на очередном светском мероприятии в Киеве (фото: instagram.com/kosadcha; instagram.com/elisvitolina)

Напомним, ранее Катя Осадчая приятно порадовала своих поклонников, показав свое архивное детское фото. На снимке ведущей не больше трех лет.

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