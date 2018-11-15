"Для особняка Playboy": Свитолина поразила фанатов дерзким образом

Фото: Элина Свитолина (Getty Images)

Поклонники отметили и ее взгляд, который она подарила известному боксеру

Известная украинская теннисистка Элина Свитолина, котрая будет защищать титул в Брисбене в начале сезона, взбудоражила поклонников своим нарядом, который она выбрала для вечера в закрытом клубе Киева накануне боя Александра Усика и Тони Белью. Фотографии с мероприятия появились на странице Теннисный портал Украины в социальной сети Facebook.

На фото Элина Свитолина изображена с известным украинским боксером Владимиром Кличко. На девушке – синее короткое платье с разрезом и глубоким декольте.

Фото: facebook.com/UKRtennis

Фанаты тут же окрестили элегантное платье халатиком и сравнили его с вечерним пеньюаром.

"Платье как пеньюар вечерний! Для особняка Playboy или под стиль халатика розового Victoria Secret! Забавно", "Капец, слушайте, кто-нибудь, помогите этой малой подобрать одежду, ну это ж беда какая-то!", - написали фанаты.

Скриншот комментариев (facebook.com/UKRtennis)

Кроме того, поклонники отметили взгляд, которым Элина Свитолина удостоила Владимира Кличко на одной их фотографий. Как пишут фанаты, у первой ракетки Украины светятся глаза и искрится улыбка.

Скриншот комментариев (facebook.com/UKRtennis)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Элина Свитолина похвасталась новым званием и опубликовала фото в шикарной мини и стильной блузе.

А также рассказывали о том, что стильные Осадчая и Свитолина одновременно блеснули стройными ножками.

Осадчая и Свитолина встретились во время вечеринки в честь запуска новой капсульной коллекции итальянского бренда Moschino вместе с H&M.

Видео: РБК-Украина