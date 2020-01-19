Осадчая в роскошном платье-вишиванке очаровала уютным праздничным фото с Горбуновым

Катя Осадчая и Юрий Горбунов недавно вернулись с Сейшельских островов, где провели незабываемый отпуск вдвоем. Пара ездила на экскурсию и познакомилась с гигантскими островными черепахами, каталась на машине вдоль океана и наслаждалась райскими пейзажами, а также проводила дни напролет на пляже. Но пришло время вновь окунуться с головой в работу и вернутся к привычному стремительному ритму жизни. Не забыли ведущие и о светлом празднике Крещения и провели вечер накануне по всем традициям – с кутей, песнями и в национальных костюмах.

Теледива и ее супруг показали яркие снимки в вышиванках. Катя выбрала роскошно, щедро украшенное вышивкой платье от украинского дизайнера Юлии Магдыч из ее новой коллекции. Кстати, наряд представлен в нескольких цветовых решениях. На платье-вышиванке длинны миди красуются огромные снегири и гроздья рябины.

Катя оголила плечи и немного приспустила объемные рукава-фонарики. Она дополнила образ ниткой красных бус и босоножками на устойчивом каблуке в тон украшению, соблюдая основную цветовую гамму всего лука. Юрий выбрал традиционную вышиванку.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

"Христос Хрещається! Зі святом Водохреща! Традиційно співаємо щедрівки та їмо кутю. Стрибати в ополонку ніяк не виходить, але якось і на це зважусь. Ви будете окунатися? - поинтересовалась ведущая.

Фото: Юрий Горбунов и Катя Осадчая (instagram.com/gorbunovyuriy)

Юрий опубликовал счастливое фото с женой у елки и также поздравил подписчиков. "З Водохрещам! Христос Хрещається-на ріці Йордан! Будьте здоровими і щасливими!" - пожелал он поклонникам, котрые тут же стали писать комплименты и теплые слова.

І Вас зі святом! Гарно,мило, любо, по –українськи

Красота

Гарні

Класно, що Україна має таку гарну українську пару. З Водохрещам!

Які ви щасливі та хороші. І вас зі святом!

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Ранее Катя Осадчая показала яркий образ в воздушном платье на Мальдивах.