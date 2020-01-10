Катя Осадчая засветила свой пляжный лук в прозрачном платье

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Ведущая делится живописными кадрами с отдыха на экзотических островах

Катя Осадчая и Юрий Горбунов наслаждаются беззаботным отдыхом в райском уголке Земли – ведущие отправилась на Сейшельские острова, где загорают, купаются и не забывают об активном досуге. Так, Юрий озвучил свой девиз: не дня без велосипеда, и в подтверждение своих слов показал фото на этом самом экологичном виде транспорта. Пара встретила Рождество возле наряженной елки и с потрясающими видами на океан, а также продолжает делиться с поклонниками солнечным настроением на фоне экзотических пейзажей.

Так, Катя опубликовала утреннее фото, на котором позирует в прозрачном легком и свободном платье-тунике бело цвета. Сквозь невесомую ткань наряда можно без труда рассмотреть ее яркий купальник. На отдыхе теледива предпочитает обходится без макияжа, поэтому на ее лице нет и грамма косметики

За спиной у ведущей открываются потрясающие живописные пейзажи: зеленые холмы и горы, океан и буйная островная зелень. Похоже, вилла пары расположена неподалеку от пляжа.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

"Солнечно сегодня. А там Юра идет сквозь джунгли", - говорит за кадром теледива, снимая прогулку с мужем до пляжа.

Позже она опубликовала снимок Юрия, который наслаждается открывающими бескрайними океанскими просторами. Ведущий запечатлен со спины. На нем – полосатая футболка, короткие легкие шорты и белая шляпа.

Фото: Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Кстати, Катя и Юрий летели на курорт с пересадкой в Стамбуле. Пара не удержалась от соблазна рассмотреть современный турецкий аэропорт, который произвел на них неизгладимое впечатление своими оригинальными интерьерами и оформлением.