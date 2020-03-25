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Опасный красный: дерзкая MARUV в прозрачных колготах засветила аппетитные округлости

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Певица поделилась эксклюзивными памятными фото

MARUV (Анна Корсун) не прекращает радовать поклонников даже во время карантина. Певица публикует пикантные фото со своих фотосетов, чем вызывает взрывную волну бурных обсуждений. Ведь у нее получается быть всегда разной, но непременно сексуальной. Из игривой розоволосой Барби она легко перевоплощается в эффектную искусную соблазнительницу в чулках и рюшах. Артистка решила поделиться с фанами архивной фотосессией, сделанной год назад.

Анна позирует в лучах мягкого красного света. На ней – строгая блуза с бантом на воротнике, прозрачные колготы с точечным узором и полусапожки на тонкой шпильке, волос гладко зачесаны назад на ровный пробор, в ушах – свисающие длинные серьги-жемчужины. На одном из кадров певица выгнулась и подалась к камере, продемонстрировав не только гибкость, но и аппетитные округлости.

"Это было примерно год назад. Но по ощущениям как целая жизнь", - оставила подпись на английском звезда.

Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

Поклонники по достоинству оценили архивные пикантные кадры певицы и отметили, что с темным цветом волос она выглядела более сексуально.

  • Опасный красный
  • Сладенькая
  • Анна, вы шикарная!
  • Вы великолепны!
  • Анна, вы такая красивая
  • Брюнетка Марув - это чистый секс. Надеюсь, Анна вернётся к своему натуральному цвету
  • Остання фотка - це щось
  • Марув, вы ходячий секс
  • Нереальная

Скриншот комментариев

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