Опасный красный: дерзкая MARUV в прозрачных колготах засветила аппетитные округлости

MARUV (Анна Корсун) не прекращает радовать поклонников даже во время карантина. Певица публикует пикантные фото со своих фотосетов, чем вызывает взрывную волну бурных обсуждений. Ведь у нее получается быть всегда разной, но непременно сексуальной. Из игривой розоволосой Барби она легко перевоплощается в эффектную искусную соблазнительницу в чулках и рюшах. Артистка решила поделиться с фанами архивной фотосессией, сделанной год назад.

Анна позирует в лучах мягкого красного света. На ней – строгая блуза с бантом на воротнике, прозрачные колготы с точечным узором и полусапожки на тонкой шпильке, волос гладко зачесаны назад на ровный пробор, в ушах – свисающие длинные серьги-жемчужины. На одном из кадров певица выгнулась и подалась к камере, продемонстрировав не только гибкость, но и аппетитные округлости.

"Это было примерно год назад. Но по ощущениям как целая жизнь", - оставила подпись на английском звезда.

Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

Поклонники по достоинству оценили архивные пикантные кадры певицы и отметили, что с темным цветом волос она выглядела более сексуально.

Опасный красный

Сладенькая

Анна, вы шикарная!

Вы великолепны!

Анна, вы такая красивая

Брюнетка Марув - это чистый секс. Надеюсь, Анна вернётся к своему натуральному цвету

Остання фотка - це щось

Марув, вы ходячий секс

Нереальная

Скриншот комментариев

Ранее MARUV рассекретила свои правила здоровья и рассказала, что положительно влияет на самочувствие.