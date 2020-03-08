MARUV в чулках и розовом мини обратилась ко всем "кошечкам"

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Певица MARUV поздравила своих поклонниц с 8 марта

MARUV продолжает эпатировать публику и в новом образе Барби, которым она недавно обескуражила своих фоловеров, поздравила поклонниц с Международным женским днем на своей странице в Instagram.

Популярная украинская певица MARUV также опубликовала новую фотографию, на которой вся в розовом сидит на розовом фоне.

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

"С 8 марта кошечки. Пусть у нас будет все и нам за это ничего не будет", - написала артистка.

Пользователи сети также прокомментировали ее поздравление.

Ого, огонь;

И тебя крошка с 8 марта. Успехов, счастья и любви;

От всей души и сердца поздравляю очень красивую, сексуальную девушку c праздником весны и девушек!

И тебя, Анечка с 8 марта. Мы гуляем по Стамбулу в машине с твоими песнями. И наши девчонки машут нам, слышно же, что свои едут;

И тебя с праздником, дорогая;

С праздником!!

С 8 марта солнышко.

Скриншоты с Instagram

Напомним, что MARUV рассказала о сбывшейся мечте. У артистки исполнилось одно из ее давних желаний - в ее доме появилась отдельная комната-гардероб. MARUV сразу же поделилась своей радостью и показала свой "рай модницы".

Ранее сообщалось о том, что MARUV сверкнула аппетитными ягодицами среди джунглей на откровенных фото. Откровенные кадры в купальнике и накидке с "леопардовым" принтом были сделаны во время недавнего отдыха на Бали, куда MARUV отправилась с мужем Александром и друзьями.