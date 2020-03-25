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Небезпечний червоний: зухвала MARUV в прозорих колготах засвітила апетитні округлості

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Співачка поділилася ексклюзивними пам'ятними фото

MARUV (Анна Корсун) не припиняє радувати шанувальників навіть під час карантину. Співачка публікує пікантні фото зі своїх фотосетов, чим викликає вибухову хвилю бурхливих обговорень. Адже у неї виходить бути завжди різною, але неодмінно сексуальною. З грайливої рожевоволосої Барбі вона легко перевтілюється в ефектну майстерну спокусницю в панчохах і рюшах. Артистка вирішила поділитися з фанами архівною фотосесією, зробленою рік тому.

Ганна позує в променях м'якого червоного світла. На ній – класична блуза з бантом на комірі, прозорі колготи з точковим візерунком і півчобітки на тонкій шпильці, волосся гладко зачесане назад на рівний проділ, у вухах – звисають довгі сережки-перлини. На одному з кадрів співачка вигнулась і подалася до камери, продемонструвавши не тільки гнучкість, але і апетитні округлості.

"Це було приблизно рік тому. Але по відчуттях як ціле життя", - залишила підпис англійською зірка.

Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

Шанувальники по достоїнству оцінили архівні пікантні кадри співачки і зазначили, що з темним кольором волосся вона виглядала більш сексуально.

  • Небезпечний червоний
  • Солоденька
  • Анна, ви шикарна!
  • Ви прекрасні!
  • Анна, ви така красива
  • Брюнетка Марув - це чистий секс. Сподіваюся, Ганна повернеться до свого натурального кольору
  • Остання фотка - це щось
  • Марув, ви ходячий секс
  • Нереальна

Скріншот коментарів

Раніше MARUV розсекретила свої правила здоров'я і розповіла, що позитивно впливає на самопочуття.

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