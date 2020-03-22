Мыслить позитивно: эпатажная MARUV поделилась своими секретами здоровья

Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

Певица рассказала, как поддерживает организм во время эпидемии

MARUV (Анна Корсун) знает толк в эпатаже и перевоплощениях - певица нередко поражает своих поклонников яркими выступлениями и сменой образов. Не так давно артистка перекрасила волосы в голубой цвет, однако едва фаны успели привыкнуть к такому имиджу звезды, как она вновь поразила их, став настоящей Барби во всем розовом - включая волосы. Во время эпидемии коронавируса и карантина она решила поделиться своими секретами здоровья и хорошего самочувствия.

MARUV опубликовала фото из своей новой фотосессии, на котором запечатлена в чувственном образе - нежно-розовом воздушном наряде, а также чулках на подвязках и полупрозрачных длинных перчатках. Певица подробно рассказала, что помогает ей поддерживать организм в это непростое время.

По словам знаменитости, обязательно нужно пересмотреть свое питание и не забывать о спорте.

Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

"Хочу с вами поделиться своими секретами здоровья, особенно в такой сложный период, когда нужно быть бдительными в этом вопросе.

1. Самое первое и важное — это питание! Мы — то, что мы едим, и поэтому на период карантина лучше стать вегетарианцем, а ещё лучше вегетарианцем - сыроедом. Я сама не сыроед, просто время от времени устраиваю себе такие недели детокса. Именно такое питание помогает мне быть всегда в тонусе во время гастролей и очень плотного рабочего графика. Это самый прочный и проверенный годами способ.

2. Никакого сахара!!!!!!

3. Раз в неделю устраиваю себе день голодания! Особо крутые могут позволить себе сухое голодание, но я пока что не из их числа)))

4. Спорт. Тренировки Табаты или практикую йогу (сейчас я делаю обе). Вы можете посмотреть что-то в Ютубчике) Тренировки Табаты тоже есть в Ютубе разных видов и сложностей.

Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

5.Кушаю спирулину и продукты где много йода. Йод-это топливо для щитовидной железы, которая ответственная за вывод токсинов и прочего мусора из организма.

6.Позитивное мышление и пить много воды (я пью много горячей, хотя пишут что это вредно, но по моим ощущениям все отлично, особенно после порции жирной еды или при изжоге)", - написала MARUV.

Подписчики поблагодарили артистку за советы и пообещали постараться придерживаться их.

Напомним, ранее MARUV в чулках и розовом мини обратилась ко всем "кошечкам" и поздравила их с Международным женским днем.