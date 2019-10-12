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"Оно того не стоило": дочь Брежневой разоткровенничалась о неудачном апгрейде

Lite » Новости шоу-бизнеса 12.10.2019 - 09:52
"Оно того не стоило": дочь Брежневой разоткровенничалась о неудачном апгрейде
Фото: Соня Киперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

Соня ответила на вопросы подписчиков в соцсети

Дочь Веры Брежневой, 18-летняя Соня Киперман, очень похожа внешне на звездную маму. Девушка живет и учиться в США. Недавно Соня решила рассекретить свою личную жизнь и показала бойфренда по имени Мэтт Кеннон. Парочка даже успела слетать на романтический викенд в Париж. На странице девушки в instagram не так много фото – она не слишком активный пользователь и практически не рассказывает ничего о своей жизни. Правда, Соня решила сделать на этот раз исключение и ответить на вопросы подписчиков в сториз.

Так, девушка призналась, что она сейчас состоит в отношениях. На вопрос: в чем сила, дочь Брежневой ответила: в любви.

Также Соня рассказала, что пока не приняла окончательное решение, чем в жизни хочет заниматься – она выбирает между психологией и профессией, связанной с кинопроизводством.

&quot;Оно того не стоило&quot;: дочь Брежневой разоткровенничалась о неудачном апгрейде

&quot;Оно того не стоило&quot;: дочь Брежневой разоткровенничалась о неудачном апгрейде

&quot;Оно того не стоило&quot;: дочь Брежневой разоткровенничалась о неудачном апгрейде

Фото: Скриншот ответов Сони Киперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

Старшая дочь Брежневой решила поделиться своим опытом смены имиджа. Так, в марте Соня превратилась из блондинки в брюнетку. За свой эксперимент она даже публично попросила прощение у звездной мамы. Теперь же девушка жалеет об апгрейде, ведь она снова стала обладательницей светлых прядей.

&quot;Оно того не стоило&quot;: дочь Брежневой разоткровенничалась о неудачном апгрейде

Фото: Соня Киперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

"Пришлось выбеливать. На самом деле, оно того не стоило. Волосы безумно испортились и до сих пор восстанавливаются. Хотя, иногда все равно хочется перекраситься обратно", - честно рассказала дочь певицы.

&quot;Оно того не стоило&quot;: дочь Брежневой разоткровенничалась о неудачном апгрейде

Фото: Скриншот ответов Сони Киперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

Ранее Вера Брежнева взбудоражила сеть сексапильным фото в фонтане. Она позировала в мокром платье, которое подчеркнуло волнительные изгибы звезды.

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Новости Украины Вера БрежневаСоня Киперман
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