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"Воно того не варте": дочка Брежнєвої розговорилася про невдалий апгрейд

Lite » Новини шоу-бізнесу 12.10.2019 - 09:52
"Воно того не варте": дочка Брежнєвої розговорилася про невдалий апгрейд
Фото: Соня Кіперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

Соня відповіла на запитання підписників у соцмережі

Дочка Віри Брежнєвої, 18-річна Соня Кіперман, дуже схожа зовні на зіркову маму. Дівчина живе та навчатися в США. Нещодавно Соня вирішила розсекретити своє особисте життя і показала бойфренда на ім'я Метт Кеннон. Парочка навіть встигла злітати на романтичний вікенд в Париж. На сторінці дівчини у instagram не так багато фото – вона не дуже активний користувач і практично не розповідає нічого про своє життя. Правда, Соня вирішила зробити на цей раз виняток і відповісти на запитання підписників у сторіз.

Так, дівчина зізналася, що вона зараз знаходиться у відносинах. На питання: у чому сила, дочка Брежнєвої відповіла: в коханні.

Також Соня розповіла, що поки не прийняла остаточне рішення, чим хоче займатися в житті – вона вибирає між психологією і професією, пов'язаною з кіновиробництвом.

&quot;Воно того не варте&quot;: дочка Брежнєвої розговорилася про невдалий апгрейд

&quot;Воно того не варте&quot;: дочка Брежнєвої розговорилася про невдалий апгрейд

&quot;Воно того не варте&quot;: дочка Брежнєвої розговорилася про невдалий апгрейд

Фото: Скріншот відповідей Соні Кіперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

Старша дочка Брежнєвої вирішила поділитися своїм досвідом зміни іміджу. Так, у березні Соня перетворилася з блондинки в брюнетку. За свій експеримент вона навіть публічно попросила пробачення у зіркової мами. Тепер же дівчина шкодує про апгрейд, адже вона знову стала володаркою світлих пасм.

&quot;Воно того не варте&quot;: дочка Брежнєвої розговорилася про невдалий апгрейд

Фото: Соня Кіперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

"Довелося вибілювати. Насправді, воно того не варте. Волосся шалено зіпсувалося і досі відновлюється. Хоча, іноді все одно хочеться перефарбуватися назад", - чесно розповіла дочка співачки.

&quot;Воно того не варте&quot;: дочка Брежнєвої розговорилася про невдалий апгрейд

Фото: Скріншот відповідей Соні Кіперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

Раніше Віра Брежнєва розбурхала мережу сексапільним фото у фонтані. Вона позувала у мокрій сукні, яка підкреслила хвилюючі вигини зірки.

"Потрібно тренувати щодня": Брежнєва в короткому топі захопила хвилюючими вигинами Ідеальні! Дочка Віри Брежнєвої показала пристрасні поцілунки з коханим
Новини України Віра БрежнєваСоня Киперман
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