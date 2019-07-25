Сплошная романтика: дочь Веры Брежневой отправилась с любимым в Париж

Фото: Соня Киперман с парнем (instagram.com/sonyaxkiperman)

Пара позировала на фоне Эйфелевой башни

Старшая дочь Веры Брежневой Соня Киперман недавно публично «познакомила» сеть по своим парнем. Молодого человека зовут Мэтт Кеннон и, судя по всему, девушка познакомилась с ним во время учебы в США. Как-то звездная мама 18-летней красавицы оговорилась, что не лезет в личную жизнь дочери, но если та попросил у нее совет – обязательно даст. Также Вера не скрывает, что готова стать бабушкой, ведь и сама родила Соню довольно рано, но она уверенная – дочери хочется еще погулять и посмотреть мир. Впрочем, девушка лишь подтвердила слова знаменитой мамы, опубликовав снимки из Парижа, правда, отправилась она туда не одна, а с бойфрендом.

В сториз instagram дочь артистки опубликовала серию снимков из столицы Франции. На одном из них она показала Мэтта, который позирует на фоне местных достопримечательностей.

На парне – белая базовая футболка и оригинальные брюки, он опустил голову вниз так, что его кудрявые волосы закрыли практически все лицо.

Фото: instagram.com/sonyaxkiperman

Также Соня показала вечернюю Эйфелеву башню и не удержалась от селфи с любимым на фоне символа города романтиков. Правда, фото нельзя назвать удачным, ведь лица влюбленных вплотную приближены к камере. Девушка решила немного подшутить над собой и написала: "Мы хороши в умении делать фото".

Фото: Соня Киперман с парнем (instagram.com/sonyaxkiperman)

Ранее Соня Киперман показала романтичный снимок с возлюбленным и призналась, что скучает по нему. Похоже, пара вынуждена была ненадолго разлучиться, чтобы снова встретиться в сердце Франции. Тогда парень ответил любимой публично и заверил, что также скучает по возлюбленной.

Также дочь Веры Брежневой умилила сеть трогательным фото с Мэттом. Пара стояла у велосипеда и нежно смотрела друг на друга. Именно тогда впервые девушка «засветила» своего бойфренда в сети.