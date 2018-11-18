"Они меня опять заставляют": звезда "Танцев со звездами" ярко вернулась в проект

Иллюстративное фото (Styler, коллаж)

Мужчина записал яркое видеообращение

Популярный украинский комик Юрий Ткач опубликовал яркое видео, посвященное возвращению в танцевальный проект "Танцы со звездами". Соответствующие кадры он опубликовал на своей странице в Instagram.

"Опять этот паркет! Твою мать! Что же происходит?! Что делать? Куда бежать? Ребята, подскажите, пожалуйста, что делать? Они меня опять заставляют танцевать", - сказал он.

Подчеркнем, что Ткач уже 18 ноября выступит вместе с парой Илоны Гвоздевой и комика Игоря Ласточкина. Поклонники артиста обратили внимание на выражение лица мужчины.

Видео: Юрий Ткач о "Танцах со звездами" (instagram.com/yuriy_tkach)

"Почему это так смешно. Очень интересное выражение лица у Юры", - сказала пользователь Ира Плесецкая.

"Это понятно, что Юрий от такого точно в шоке", - подчеркнула юзер Елина Кривоносова.

"Боже, какой раз пересматриваю", - уточнила пользователь Марина Марченко.

Скриншот комментариев (instagram.com/yuriy_tkach)

Кстати, полуфинал Танцев со звездами 2018 обещает быть захватывающим. Организаторы шоу подготовили зрителям неожиданный, но очень приятный сюрприз — на паркет вернуться уже выбывшие участники проекта, даже прошлых сезонов. Конечно, вернуть всех не удастся, и все же хотя бы несколько любимчиков смогут еще раз продемонстрировать танцевальные таланты.

Напомним, в воскресенье, 18 ноября, на телеканале 1+1 состоится тринадцатый прямой эфир проекта Танцы со звездами 2018, в котором решится, кто из участников попадет в финал, а кто в шаге от победы покинет проект.

Танцы со звездами 2018 (видео: РБК-Украина)