Танцы со звездами 2018: Никитюк станцует с Поляковой, а Макацария — с Дорофеевой

13 эфир Танцев со звездами 2018 состоится состоится 18 ноября, в 21:00 на канале "1+1"
Полуфинал Танцев со звездами 2018 обещает быть захватывающим. Организаторы шоу подготовили зрителям неожиданный, но очень приятный сюрприз — на паркет вернуться уже выбывшие участники проекта, даже прошлых сезонов. Конечно, вернуть всех не удастся, и все же хотя бы несколько любимчиков смогут еще раз продемонстрировать танцевальные таланты.
Отмечается, что в полуфинале популярного шоу оставшиеся пары (Леся Никитюк и Макс Ежов, Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева, Иракли Макацария и Яна Заец, Павел Вишняков и Юлия Сахневич) вновь будут показывать по два танца. Изюминка 13 эфира — к одному из представленных танцев каждой пары присоединится определенный бывший участник Танцев со звездами.
При этом уже известно, с кем из экс-участников станцуют оставшиеся полуфиналисты:
Также известно, какие еще танцы в своем исполнении покажут зрителям четыре оставшиеся пары (уже без экс-участников шоу):
Ведущий же шоу остается прежний — Юра Горбунов. Только в полуфинале компанию ему составит сама Катя Осадчая!
А вот что касается специальных гостей, то в полуфинале их сразу два: Макс Барских и группа KAZKA.
Отметим, что в новом клипе "Берега" Макс Барских возвращает моду на 80-е.
Кстати, ранее LITE писал о 5 уморительных пародиях на хит группы KAZKA: от "Квартал 95", школьников и не только.
Танцы со звездами 2018 (видео: РБК-Украина)