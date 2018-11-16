Танцы со звездами 2018: Никитюк станцует с Поляковой, а Макацария — с Дорофеевой

Оля Полякова и Леся Никитюк (коллаж: РБК-Украина)

13 эфир Танцев со звездами 2018 состоится состоится 18 ноября, в 21:00 на канале "1+1"

Полуфинал Танцев со звездами 2018 обещает быть захватывающим. Организаторы шоу подготовили зрителям неожиданный, но очень приятный сюрприз — на паркет вернуться уже выбывшие участники проекта, даже прошлых сезонов. Конечно, вернуть всех не удастся, и все же хотя бы несколько любимчиков смогут еще раз продемонстрировать танцевальные таланты.

Отмечается, что в полуфинале популярного шоу оставшиеся пары (Леся Никитюк и Макс Ежов, Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева, Иракли Макацария и Яна Заец, Павел Вишняков и Юлия Сахневич) вновь будут показывать по два танца. Изюминка 13 эфира — к одному из представленных танцев каждой пары присоединится определенный бывший участник Танцев со звездами.

При этом уже известно, с кем из экс-участников станцуют оставшиеся полуфиналисты:

Леся Никитюк и Макс Ежов будут танцевать танго вместе с Олей Поляковой (учувствовала в Танцах со звездами 2017). Иракли Макацария и Яна Заяц зажгут хип-хоп с певицей Надей Дорофеевой (заняла второе место на Танцах со звездами 2017). Павел Вишняков и Юля Сахневич станцуют пасадобль вместе Анитой Луценко, которая покинула проект после 6-го эфира. Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева представят фристайл с комиком Юрием Ткачом, который, к слову, был партнером Илоны в Танцах со звездами 2017.

Также известно, какие еще танцы в своем исполнении покажут зрителям четыре оставшиеся пары (уже без экс-участников шоу):

Леся Никитюк и Макс Ежов — сальса;

Иракли Макацария и Яна Заец — румба;

Павел Вишняков и Юлия Сахневич — фьюжн;

Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева — аргентинское танго.

Ведущий же шоу остается прежний — Юра Горбунов. Только в полуфинале компанию ему составит сама Катя Осадчая!

А вот что касается специальных гостей, то в полуфинале их сразу два: Макс Барских и группа KAZKA.

Отметим, что в новом клипе "Берега" Макс Барских возвращает моду на 80-е.

Кстати, ранее LITE писал о 5 уморительных пародиях на хит группы KAZKA: от "Квартал 95", школьников и не только.

Танцы со звездами 2018 (видео: РБК-Украина)