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Танцы со звездами 2018: Никитюк станцует с Поляковой, а Макацария — с Дорофеевой

Lite » ТВ-шоу 16.11.2018 - 15:09
Танцы со звездами 2018: Никитюк станцует с Поляковой, а Макацария — с Дорофеевой
Оля Полякова и Леся Никитюк (коллаж: РБК-Украина)

13 эфир Танцев со звездами 2018 состоится состоится 18 ноября, в 21:00 на канале "1+1"

Полуфинал Танцев со звездами 2018 обещает быть захватывающим. Организаторы шоу подготовили зрителям неожиданный, но очень приятный сюрприз — на паркет вернуться уже выбывшие участники проекта, даже прошлых сезонов. Конечно, вернуть всех не удастся, и все же хотя бы несколько любимчиков смогут еще раз продемонстрировать танцевальные таланты.

Отмечается, что в полуфинале популярного шоу оставшиеся пары (Леся Никитюк и Макс Ежов, Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева, Иракли Макацария и Яна Заец, Павел Вишняков и Юлия Сахневич) вновь будут показывать по два танца. Изюминка 13 эфира — к одному из представленных танцев каждой пары присоединится определенный бывший участник Танцев со звездами.

При этом уже известно, с кем из экс-участников станцуют оставшиеся полуфиналисты:

  1. Леся Никитюк и Макс Ежов будут танцевать танго вместе с Олей Поляковой (учувствовала в Танцах со звездами 2017).
  2. Иракли Макацария и Яна Заяц зажгут хип-хоп с певицей Надей Дорофеевой (заняла второе место на Танцах со звездами 2017).
  3. Павел Вишняков и Юля Сахневич станцуют пасадобль вместе Анитой Луценко, которая покинула проект после 6-го эфира.
  4. Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева представят фристайл с комиком Юрием Ткачом, который, к слову, был партнером Илоны в Танцах со звездами 2017.

Также известно, какие еще танцы в своем исполнении покажут зрителям четыре оставшиеся пары (уже без экс-участников шоу):

  • Леся Никитюк и Макс Ежов — сальса;
  • Иракли Макацария и Яна Заец — румба;  
  • Павел Вишняков и Юлия Сахневич — фьюжн;
  • Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева — аргентинское танго.

Ведущий же шоу остается прежний — Юра Горбунов. Только в полуфинале компанию ему составит сама Катя Осадчая!

А вот что касается специальных гостей, то в полуфинале их сразу два: Макс Барских и группа KAZKA.

Отметим, что в новом клипе "Берега" Макс Барских возвращает моду на 80-е.

Кстати, ранее LITE писал о 5 уморительных пародиях на хит группы KAZKA: от "Квартал 95", школьников и не только.

Танцы со звездами 2018 (видео: РБК-Украина) 

Новости Украины Танцы со звездами
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