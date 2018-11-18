"Вони мене знову змушують": зірка "Танців з зірками" яскраво повернулася на проект

Ілюстративне фото (Styler, колаж)

Чоловік записав яскраве відеозвернення

Популярний український комік Юрій Ткач опублікував яскраве відео, присвячене поверненню танцювальний проект "Танці з зірками". Відповідні кадри він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Знову цей паркет! Твою матір! Що ж відбувається?! Що робити? Куди бігти? Хлопці, підкажіть, будь ласка, що робити? Вони мене знову змушують танцювати", - сказав він.

Підкреслимо, що Ткач вже 18 листопада виступить разом з парою Ілони Гвоздьової та коміка Ігоря Ласточкіна. Шанувальники артиста звернули увагу на вираз обличчя чоловіка.

Відео: Юрій Ткач про "Танцях з зірками" (instagram.com/yuriy_tkach)

"Чому це так смішно. Дуже цікаве вираз обличчя у Юри", - сказала користувач Іра Плесецька.

"Це зрозуміло, що Юрій від такого точно в шоці", - підкреслила юзер Єліна Кривоносова.

"Боже, який раз переглядаю", - уточнила користувач Марина Марченко.

Скріншот коментарів (instagram.com/yuriy_tkach)

До речі, півфінал Танців з зірками 2018 обіцяє бути захоплюючим. Організатори шоу підготували глядачам несподіваний, але дуже приємний сюрприз — на паркет повернутися вже вибули учасники проекту, навіть минулих сезонів. Звичайно, повернути не вдасться, та все ж хоча б кілька улюбленців зможуть ще раз продемонструвати танцювальні таланти.

Нагадаємо, у неділю, 18 листопада, на телеканалі 1+1 відбудеться тринадцятий прямий ефір проекту Танці з зірками 2018, в якому вирішиться, хто з учасників потрапить у фінал, а хто в кроці від перемоги покине проект.

Танці з зірками 2018 (відео: РБК-Україна)