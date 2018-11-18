В воскресенье, 18 ноября, на телеканале 1+1 состоится тринадцатый прямой эфир проекта Танцы со звездами 2018, в котором решится, кто из участников попадет в финал, а кто в шаге от победы покинет проект.

Танцы со звездами 2018: 13 выпуск смотреть онлайн можно у нас на Lite РБК-Україна:

На этот раз звездные пары также будут показывать зрителям по два выступления. Но в одном из танцев к ним присоединится экс-участник проекта.

Так, Иракли Макацария и Яна Заец станцуют румбу и хип-хоп вместе с финалисткой прошлого сезона проекта и участницей группы "Время и Стекло" Надей Дорофеевой. Первым танцем Леси Никитюк с Максимом Ежовым станет зажигательная сальса, а вторым - страстное танго, которое пара продемонстрирует вместе с участницей прошлого сезона певицей Олей Поляковой. Павел Вишняков и Юлия Сахневич в этом эфире покажут зрителям фьюжн. Во втором номере актер станцует эмоциональный пасадобль сразу с двумя партнершами, ведь для этого номера на паркет вернется Анита Луценко. А вот Игорь Ласточкин вместе с Илоной Гвоздевой покажут зрителям аргентинское танго. Вторым танцем станет фристайл, к которому присоединится всем известный комик и бывший партнер Илоны Юрий Ткач. Смогут ли партнеры станцеваться вместе и удастся ли им покорить танго, смотрите уже в это воскресенье в прямом эфире.

Компанию бессменному ведущему проекта Юрию Горбунову на звездном балконе составит жена и ведущая "Світського життя" Катя Осадчая. На этот раз в выпуске будет сразу два специальных гостя. Своими новыми композициями зал "зажгут" популярный певец Макс Барских и группа KAZKA, которая с песней "Плакала" впервые в истории украинской музыки попала в Топ-10 мирового хит-парада сервиса Shazam.

Отметим, каждый эфир в "зону риска" попадают пары, которые получают наименьшее количество баллов в сумме по результатам оценок судей и зрительского голосования. Кто из двух пар с наименьшим количеством баллов покинет проект, а кто продолжит борьбу за победу, решают судьи. Спасти своих любимых звезд можно активным голосованием путем смс и телефонных звонков. На прошлом эфире проект покинули Michelle Andrade и Женя Кот. Кто на этот раз станет фаворитом, а кому придется покинуть шоу, зрители узнают уже 11 ноября в 21:00 на телеканале "1+1".

Напомним, ранее мы публиковали 12 выпуск шоу Танцы со звездами 2018.