"Пришло время для собственных проектов": Женя Кот покидает Танцы со звездами с гордостью

Фото: коллаж РБК-Украина

Поклонники артиста благодарят его за участие в шоу и желают успеха

Участник популярного танцевального шоу "Танцы со звездами 2018" Евгений Кот, который ранее рассказал об опасном трюке на 12-м эфире и по результатам голосования зрительского жюри вместе с певицей Мишель Андраде покинул проект, признался, что остался очень доволен выступлением. Об этом он сообщил в своем Instagram и опубликовал фото.

"Я страшно рад, что наш последний танец был таким. Таким нашим. И благодарим вас зрители, что дали возможность станцевать его аж 2 раза за эфир!", - написал он.

Фото: instagram.com/kot_jenya

"Мишель сказала вчера очень важные слова: "Мне не стыдно". А я скажу – я горд. Я горжусь, что работал с тобой, Мишель, горжусь тем, что очередной раз был частью такой профессиональной команды", - признался Женя.

Также артист отметил, что делать это шоу таким легким, красивым и непринужденным, как зрители видят это на экране, на самом деле очень трудно.

Фото: instagram.com/kot_jenya

"Многие пытаются меня утешать… Я благодарен каждому слову поддержки, без вас я не был бы артистом, не был бы собой вообще. Но я не расстроен. Я счастлив и даже сильно рад, что пришло время для собственных проектов!", - заключил Женя.

Скрин: instagram.com/kot_jenya

В комментариях к сообщению поклонники Жени благодарят его за участие в шоу и желают успеха в дальнейших проектах:

"Вы классные ребята и ваши танцы это нечто, это было круто. Спасибо вам";

"Красивые, энергичные и очень проффесиональные. Думаю ваша победа в том, что вы ушли сейчас, потому что вылететь потом, будет гараздо труднее. Я не понимаю зачем тянут за уши этого грузина, история, как и с Могилевской, печально, что свои на обочине получаются. Удачи вам и самых крутых проектов";

"Вы вдвоем прекрасны! Думаю, что не утешать, а поддержать - это да. Вас многие любят, еще станцуют все";

"Вы очень крутая пара! Обидно было что шикарный номер с часами кто-то "не понял" или не хотел понять! Спасибо за все ваши танцы"...

Скрин: instagram.com/kot_jenya

Ранее сообщалось, что популярная украинская певица Тина Кароль выступила в двенадцатом эфире шоу Танцы со звездами, в котором один из номеров пары танцевали под живое выступление знаменитых артистов. Как призналась Тина, перед выступлением она расплакалась.

Напомним, 11 ноября зрители телеканала 1+1 увидели двенадцатый выпуск шоу Танцы со звездами, в котором выступили 5 оставшихся звездных пар.

Также мы писали о том, что судьи нового сезона шоу Танці з зірками - прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, известный певец MONATIK и популярный хореограф Влад Яма, - проводят кастинг танцоров к следующему сезону.

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Видео: РБК-Украина