Оля Полякова в сексуальном мини-платье вскружила голову длинными ногами

Во время выступления певица получила травму ноги
Оля Полякова ярко выступила на концерте, посвященном 15-летнему юбилею программы "Светская жизнь", что состоялся на днях в киевском ботаническом саду. "Королева ночи" вживую представила свою новую песню "Белый танец" и не на шутку завела зрителей.
Кроме того, певица покорила своим сексуальным образом - она вышла на сцену в белоснежном корсетном мини-платье с пышной юбкой, кружа голову длинными ножками. Эффектный лук Полякова дополнила босоножками в тон наряда на высоком каблуке.
Свои длинные белокурые волосы звезда уложила красивыми локонами, а также сделала макияж с красной помадой на губах.
Номер артистки, режиссером которого выступил Герман Ненов, отличался особой сложностью, ведь Оле пришлось выполнять сложные трюки на неустойчивых конструкциях. В результате во время выступления певица сильно повредила ногу об раму стедикама, где работал оператор, и сорвала ноготь.
Номер пришлось остановить, а врачи сразу оказали первую медицинскую помощь и сделали местную анестезию. Однако уже через 10 минут поп-дива вернулась на сцену и продолжила выступление, восхищая своим терпением и профессионализмом.
Также исполнительница исполнила свой хит Эй, секундочку.
Оля Полякова ошеломила дерзким образом в корсетном мини-платье (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Ну а поклонники не поскупились на комплименты любимой артистке в комментариях.
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