Оля Полякова в сексуальній міні-сукні запаморочила голову довгими ногами

Оля Полякова яскраво виступила на концерті, присвяченому 15-річному ювілею програми "Світське життя", що відбувся днями у київському ботанічному саду. "Королева ночі" наживо представила свою нову пісню "Білий танець" і не на жарт завела глядачів.

Крім того, співачка підкорила своїм сексуальним образом - вона вийшла на сцену в білосніжному корсетному міні-платті з пишною спідницею, кружляючи голову довгими ніжками. Ефектний лук Полякова доповнила босоніжками в тон наряду на високому каблуці.

Своє довге біляве волосся зірка виклала красивими локонами, а також зробила макіяж з червоною помадою на губах.

Номер артистки, режисером якого виступив Герман Ненов, відрізнявся особливою складністю, адже Олі довелося виконувати складні трюки на нестійких конструкціях. В результаті під час виступу співачка сильно пошкодила ногу об раму стедикама, де працював оператор, і зірвала ніготь.

Номер довелося зупинити, а лікарі одразу надали першу медичну допомогу і зробили місцеву анестезію. Проте вже через 10 хвилин поп-діва повернулася на сцену і продовжила виступ, захоплюючи своїм терпінням і професіоналізмом.

Також виконавиця виконала свій хіт Гей, секундочку.

Оля Полякова приголомшила зухвалим образом в корсетній міні-сукні (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Ну а шанувальники не поскупилися на компліменти улюбленій артистці в коментарях.

Красивий і ніжний образ

Як завжди прекрасна

Кльова

Справжня зірка

Супер!!!!

Красуня

Як Лялечка

Королева! І нічого більше говорити не потрібно

Шикарна

Чому ви мені нагадуєте Мерлін Монро , навіть краще

Лялечка

вауу, Ві шикарна Оля!

Скріншот коментарів

Раніше Оля Полякова показала пружні сідниці на знімках біля басейну.