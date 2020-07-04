Что жара делает с людьми: Оля Полякова похвасталась упругими ягодицами в купальнике (фото)

Оля Полякова (фото: facebook.com/polyakovamusic)

Королева ночи устроила "жаркий" фотосет возле бассейна

"Королева ночи" Оля Полякова, которая недавно поразила фанов кардинальной сменой имиджа и прически, продолжила смелые эксперименты и в этот раз опубликовала серию "горячих" снимков, продемонстрировав точеную фигуру в купальнике, лежа на животе на шезлонге, загорая возле бассейна.

Отдельно эпатажная певица "акцентировала" внимание поклонников на своих ягодицах, показав их в Instagram с разных ракурсов и во всей красе.

"Пост для привлечения лайков!" - лаконично подписала кадры артистка, и действительно моментально собрала большое количество знаков внимания в сети.

Знаменитая блондинка и обладательница стройной фигуры не стесняется демонстрировать соблазнительные формы и действительно не редко устраивает "жаркие" фотосессии.

Оля Полякова устроила жаркий фотосет возле бассейна и похвасталась упругими ягодицами (фото: instagram.com/polyakovamusic)

В сети осыпали артистку комплиментами.

Все огонь! Не завидуйте! Ольга, просто супер.

Шикарный вид

Сразу видно, человек работает над собой, не покладая рук! Оля-трудяга

Поля Олякова - красава!

Оля, вы шикарная женщина. Люди, не завидуйте

Оля, вы крутая, потому что очень радостная по жизни. И поэтому у вас во всем хорошо! Вы молодец!

Шикарная!

Оля ты мой кумир! Жги! Пусть у всех челюсти от зависти потрескаются!

Что жара делает с людьми!?

Крутая Оля. Все красиво ! Рост прекрасный и мама 2 детей. Браво! Чувство юмора

Идеальная

Прекрасна со всех сторон!

Фото: скрин комментариев instagram.com/polyakovamusic

Ранее сообщалось, что Оля Полякова ошеломила кардинальной сменой имиджа - певица предстала с ирокезом на голове и в цепях.

Напомним также, что недавно Оля Полякова в микрошортах показала свой впечатляющий улов.

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Автор: Styler