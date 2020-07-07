Девчонки-зажигалки: Оля Полякова в дерзком мини завела ритмичным танцем с дочкой

Певица присоединилась к сетевому флешмобу
Оля Полякова умеет повеселиться и знает толк в качественном отдыхе, а за ее пекрасное чувство юмора и креативный подход ко всему артистку обожают поклонники. Так, певица решила поддержать новинку от группы MOZGI - Сhicabamboni и своего коллегу Потапа, поэтому вместе с младшей дочерью Алисой присоединилась к танцевальному флешмобу под зажигательный трек. В нем уже успели приняли участие Маша Ефросинина, Настя Каменских, Катя Осадчая и Юрий Горбунов и другие. Ролик с веселым танцем семейного дуэта Королевы ночи и ее дочери Потап разместил на странице в Instagram.
Певица без косметики в коротком светлом платье мини вместе с девочкой повторяет синхронные движения под ритмичный припев.
"За лучший танец с дочкой получают приз - поход на концерт Оли Поляковой эти прекрасные девочки", - с юмором подписал видео Потап. "Ого!" - отреагировала на зажигательный танец звездной семьи экс-супруга рэпера, продюсер Ирина Горовая. Под роликом набраось немало лестных комменатриев от пользователей сети.
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Скриншот комментариев
Напомним, что ранее старшая дочь Оли Поляковой 15-летняя Маша показала плоский животик в коротком топе.