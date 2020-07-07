Девчонки-зажигалки: Оля Полякова в дерзком мини завела ритмичным танцем с дочкой

Оля Полякова (фото: .instagram.com/polyakovamusic)

Певица присоединилась к сетевому флешмобу

Оля Полякова умеет повеселиться и знает толк в качественном отдыхе, а за ее пекрасное чувство юмора и креативный подход ко всему артистку обожают поклонники. Так, певица решила поддержать новинку от группы MOZGI - Сhicabamboni и своего коллегу Потапа, поэтому вместе с младшей дочерью Алисой присоединилась к танцевальному флешмобу под зажигательный трек. В нем уже успели приняли участие Маша Ефросинина, Настя Каменских, Катя Осадчая и Юрий Горбунов и другие. Ролик с веселым танцем семейного дуэта Королевы ночи и ее дочери Потап разместил на странице в Instagram.

Певица без косметики в коротком светлом платье мини вместе с девочкой повторяет синхронные движения под ритмичный припев.

"За лучший танец с дочкой получают приз - поход на концерт Оли Поляковой эти прекрасные девочки", - с юмором подписал видео Потап. "Ого!" - отреагировала на зажигательный танец звездной семьи экс-супруга рэпера, продюсер Ирина Горовая. Под роликом набраось немало лестных комменатриев от пользователей сети.

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Какая классная без косметики

Алиса, похожа на папулю, подросла уже, красапетка растет!

Девочки, вы огонь

Красотки

Мама доцю чуток опережает. На позитиве!

Крутая мама, успешная,красивая, пример для всех

Олечка супер

Мама – красотка

Девчонки - зажигалочки прям, крутышки!

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее старшая дочь Оли Поляковой 15-летняя Маша показала плоский животик в коротком топе.