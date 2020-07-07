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Девчонки-зажигалки: Оля Полякова в дерзком мини завела ритмичным танцем с дочкой

Lite » Новости шоу-бизнеса 07.07.2020 - 15:38
Девчонки-зажигалки: Оля Полякова в дерзком мини завела ритмичным танцем с дочкой
Оля Полякова (фото: .instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Lite

Певица присоединилась к сетевому флешмобу

Оля Полякова умеет повеселиться и знает толк в качественном отдыхе, а за ее пекрасное чувство юмора и креативный подход ко всему артистку обожают поклонники. Так, певица решила поддержать новинку от группы MOZGI - Сhicabamboni и своего коллегу Потапа, поэтому вместе с младшей дочерью Алисой присоединилась к танцевальному флешмобу под зажигательный трек. В нем уже успели приняли участие Маша Ефросинина, Настя Каменских, Катя Осадчая и Юрий Горбунов и другие. Ролик с веселым танцем семейного дуэта Королевы ночи и ее дочери Потап разместил на странице в Instagram.

Певица без косметики в коротком светлом платье мини вместе с девочкой повторяет синхронные движения под ритмичный припев.

"За лучший танец с дочкой получают приз - поход на концерт Оли Поляковой эти прекрасные девочки", - с юмором подписал видео Потап. "Ого!" - отреагировала на зажигательный танец звездной семьи экс-супруга рэпера, продюсер Ирина Горовая. Под роликом набраось немало лестных комменатриев от пользователей сети.

Что жара делает с людьми: Оля Полякова похвасталась упругими ягодицами в купальнике (фото)

  • Какая классная без косметики
  • Алиса, похожа на папулю, подросла уже, красапетка растет!
  • Девочки, вы огонь
  • Красотки
  • Мама доцю чуток опережает. На позитиве!
  • Крутая мама, успешная,красивая, пример для всех
  • Олечка супер
  • Мама – красотка
  • Девчонки - зажигалочки прям, крутышки!

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее старшая дочь Оли Поляковой 15-летняя Маша показала плоский животик в коротком топе.

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