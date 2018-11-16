Оля Полякова в латексных чулках снялась в пикантной фотосессии

Фото: коллаж РБК-Украина

Фотографом эпатажной съемки стала Соня Плакидюк

Популярная украинская певица Оля Полякова, с которой недавно случился пикантный конфуз во время выступления, приняла участие в пикантной фотосессии "Укрощение строптивых" второго сезона реалити"Топ-модель по-украински".

"Эта съемка будет проходить в стиле очень известного фотографа Девида Лашапеля, – поясняет эксперт проекта и по совместительству фотограф испытания Соня Плакидюк. – Он работает в очень специфической эстетике. Это всегда слегка эклектичный набор символов, на съемках всегда много ярких предметов. Надеюсь, что кто-то из наших участников узнает стилистику фотосессии, и это поможет ему позировать".

Фото: Оля Полякова в фотосессии "Укрощение строптивых" (Новый канал)

Оля Полякова.стала звездной напарницей участников. Суперблондинка позировала с розовыми волосами, в голубом костюме, латексных чулках и перчатках и с хлыстом в руках. А участники "Топ-модели по-украински" - в кожаных нарядах и масках животных на лицах.

Фото: Оля Полякова в фотосессии "Укрощение строптивых" (Новый канал)

"Работа с Олей должна стать для них своеобразной школой, ведь им надо уметь находить общий язык с любым партнером, – продолжает Соня Плакидюк. – Даже если у него есть звездный статус, и он намного профессиональнее тебя. Перед ребятами я ставлю две основные задачи. Во-первых, хочу, чтобы мизансцена нашего участника и Оли вызывала эмоцию, чтобы снимок было интересно рассматривать. А во-вторых, они должны познакомиться с Олей и настроить ее на общую работу".

Фото: Оля Полякова в фотосессии "Укрощение строптивых" (Новый канал)

Задачи Сони оказались действительно непростыми. Завидев Олю Полякову на съемочной площадке, некоторые участники впадали в ступор.

"Когда я вышла на съемочную площадку, то у меня челюсть отвисла, – говорит Юля Дыхан. – Обычно я под песни Оли Поляковой в четыре утра в клубах танцую, а тут она стоит передо мной! Только представьте: меня фоткает главный fashion-фотограф страны Соня Плакидюк, а снимаюсь я с главной блондинкой страны Олей Поляковой. Лежа в Одессе на диване и глядя телевизор я и представить не могла, что со мной будет происходить такое".

Фото: Оля Полякова в фотосессии "Укрощение строптивых" (Новый канал)

Напомним, ранее Полякова вызвала настоящий ажиотаж в сети, опубликовав свои полностью" голые" фото. При этом со стороны поклонников певицы посыпались как положительные, так и негативные отзывы о ее поступки. Однако Полякова не растерялась, и дала жесткий ответ хейтерам.

До этого Полякова призналась, сколько же потратила на свое гранд-шоу "Королева ночи".

Видео: РБК-Украина