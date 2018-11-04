Оля Полякова рассказала, сколько потратила на свое шоу "Королева ночи"

Фото: Оля Полякова (пресс-служба)

Певица откладывала деньги, чтобы организовать яркое шоу

Популярная украинская певица Оля Полякова, которая устроила шикарное шоу в киевском Дворце спорта, рассказала, во сколько оно ей обошлось. Об этом звезда поведала в передаче "Светская жизнь" с Катей Осадчей.

По словам Оли, она все время откладывала деньги. На организацию шоу ей потребовалось два года.

"Ровно в два раза дороже, чем я построила дом. Я построила дом, я его закончила и стонала два года. Потому что я возила с концерта (деньги – ред.) этим строителям, с концерта – им, денег не видела и стонала целых два года. И когда я увидела прайс на шоу, я сказала: "Боже, какой дешевый я себе дом построила", – рассказала Полякова.

"На хорошее шоу для людей – ничего не жалко", – отметила Оля.

По словам суперблондинки, она дарит на концертах людям хорошее настроение и счастье.

Отметим, то на концерте во Дворце Спорта певицы было использовано 245 тон декораций. Также были задействованы 700 человек творческой группы и девять изменений образов во время концерта. По предварительным данным Оля потратила на шоу несколько миллионов гривен.

Фоторепортаж с шоу смотрите здесь.

Кстати, фанаты, артисты, знаменитости делились своим восторгом от шоу Оли Поляковой "Королева ночи" в социальных сетях.

Ранее мы писали о том, что Оля Полякова сделала громкое заявление о президентстве.