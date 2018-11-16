Оля Полякова в латексних панчохах знялася у пікантній фотосесії

Фото: колаж РБК-Україна

Фотографом епатажної зйомки стала Соня Плакидюк

Популярна українська співачка Оля Полякова, з якою нещодавно стався пікантний конфуз під час виступу, взяла участь у пікантній фотосесії "Приборкання норовливих" другого сезону реаліті"Топ-модель по-українськи".

"Ця зйомка буде проходити в стилі дуже відомого фотографа Девіда Лашапеля, – пояснює експерт проекту і за сумісництвом фотограф випробування Соня Плакидюк. – Він працює в дуже специфічній естетиці. Це завжди трохи еклектичний набір символів, на зйомках завжди багато яскравих предметів. Сподіваюся, що хтось із наших учасників дізнається стилістику фотосесії, і це допоможе йому позувати".

Фото: Оля Полякова у фотосесії "Приборкання норовливих" (Новий канал)

Оля Полякова.стала зірковою напарницею учасників. Суперблондинка позувала з рожевими волоссям, в блакитному костюмі, латексних панчохах і рукавичках і з батогом у руках. А учасники "Топ-моделі по-українськи" - у шкіряних костюмах і масках тварин на обличчях.

Фото: Оля Полякова у фотосесії "Приборкання норовливих" (Новий канал)

"Робота з Олею повинна стати для них своєрідною школою, адже їм треба вміти знаходити спільну мову з будь-яким партнером, – продовжує Соня Плакидюк. – Навіть якщо у нього є зоряний статус, і він набагато професійніше тебе. Перед хлопцями я ставлю два основні завдання. По-перше, хочу, щоб мізансцена нашого учасника та Олі викликала емоцію, щоб знімок було цікаво розглядати. А по-друге, вони повинні познайомитися з Олею і налаштувати її на спільну роботу".

Фото: Оля Полякова у фотосесії "Приборкання норовливих" (Новий канал)

Завдання Соні виявилися дійсно непростими. Побачивши Олю Полякову на знімальному майданчику, деякі учасники впадали в ступор.

"Коли я вийшла на знімальний майданчик, то в мене щелепа відвисла, – каже Юля Дихан. – Зазвичай я під пісні Олі Полякової в чотири ранку в клубах танцюю, а тут вона стоїть переді мною! Тільки уявіть: мене фоткает головний fashion-фотограф країни Соня Плакидюк, а я знімаюся з головною блондинкою країни Олею Поляковою. Лежачи в Одесі на дивані і дивлячись телевізор я і уявити не могла, що зі мною буде відбуватися таке".

Фото: Оля Полякова у фотосесії "Приборкання норовливих" (Новий канал)

Нагадаємо, раніше Полякова викликала справжній ажіотаж у мережі, опублікувавши свої повністю" голі" фото. При цьому з боку шанувальників співачки посипалися як позитивні, так і негативні відгуки про її вчинки. Однак Полякова не розгубилася, і дала жорстку відповідь хейтерам.

До цього Полякова зізналася, скільки ж витратила на своє гранд-шоу "Королева ночі".

Відео: РБК-Україна