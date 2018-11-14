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С Олей Поляковой случился пикантный конфуз во время выступления

Lite » Звезды 14.11.2018 - 15:02

Видео: YouTube/Лига Смеха

Известная украинская певица Оля Полякова, которая недавно призналась, что ненавидит шопинг, засветила грудь в полуфинале шоу "Лига Смеха". Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале проекта.

Во время номера с молдавской командой "Стояновка" у артистки сползло платье, показав ее полупрозрачное белье.

С Олей Поляковой случился пикантный конфуз во время выступления

Скриншот из видео

Кроме того, во время выступления Полякову поцеловал взасос лидер команды "Стояновка" Иван Люленов.

С Олей Поляковой случился пикантный конфуз во время выступления

Скриншот из видео 

В комментариях активно подхватили тему с казусом Оли Поляковой.

"Для большего количества просмотров надо было подписать "сосок Поляковой", - написали под роликом.

"А Иван по красоте прикрыл сосок" – подметил еще один юзер.

"60% выступления - пошлятина. Разве таким должно быть выступление победителя сезона?﻿" - возмутился Никита Чабанюк.

Напомним, Оля Полякова выложила обнаженное видео в своем Instagram-аккаунте. Также певица рассказала во сколько ей обошлось шоу "Королева ночи".

Видео: РБК-Украина

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