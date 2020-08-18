Огонь, а не девушка! Каменских в микрошортах и дерзком анималье покорила эффектным перевоплощением

Настя Каменских – любительница видео в стиле Tik Tok . Звезда с удовольствием меняет на камеру наряды как перчатки, снимает короткие ролики и радует перевоплощениями. В гардеробе Насти множество аутфитов, а сама она признается, что питает слабость к красивым вещам и не может отказать себе в удовольствии приобрести новинки и пополнить шкаф трендовыми обновками. Так, Настя сняла очередное видео, в котором показала сразу несколько эффектных образов в разных луках.

Вот певица позирует в атласной блузке с длинным рукавом и "хищным" принтом и молниеносно появляется на стуле в трендовом кэжуальном образе – белоснежной майке, коротких джинсовых шортах с высокой посадкой и широким ремнем и жакете цвета мокко, который она кокетливо приспустила, оголив плечи. В качестве эффектного дополнения к образу – солнечные очки и массивная золотая цепь. Волосы Настя собрала в высокий объемный пучок.

"Super fast dressing! Хотели бы так же быстро собираться по утрам?" - поинтересовалась артистка.

Поклонники в первую очередь оценили эффектный образ Насти.

Секси малышка

Украинская Моника

Огонь, а не девушка

Повезло Потапу

Сочный персик

Класс

Какая вы красивая!

Завидую Потапу белой завистью

Настюша, ты прекрасна

Лучшая

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Настя Каменских показала свою суперсилу в действии.