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Это суперсила: Настя Каменских поразила молниеносной сменой имиджа

Понедельник 17 августа 2020 14:33
Это суперсила: Настя Каменских поразила молниеносной сменой имиджа
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Lite

Певица предстала на видео со стрижкой каре и челкой

На карантине у Насти Каменских было больше свободного времени и она освоила технику создания веселых коротких видео, которыми теперь регулярно балует поклонников в Instagram. Так, в новом ролике певица поразила удивительным и очень быстрым перевоплощением.

Сначала Настя появилась перед камерой в растрепанном домашнем образе - растянутой футболке и без макияжа, ее волосы собраны в небрежный пучок, а на голове крупные очки. Однако через секунду происходит поразительное превращение в сексапильную красотку!

На этот раз Каменских предстала в сверкающем облегающем платье с поясом-корсетом. Изменилась и прическа звезды - теперь она поражает прямыми волосами, стрижкой каре и челкой! Дополняет эффектный лук яркий макияж с кокетливыми стрелками и дерзкий взгляд.

"Я бы хотела, чтобы так происходило в реальной жизни. Мне кажется, это та суперсила, которой хотят обладать все взрослые девочки. Согласны?" - прокомментировала ролик Настя.

Фанаты оценили эффектный трюк певицы и засыпали ее комплиментами в комментариях.

  • Красива в любом образе)
  • Вам очень идёт
  • Красоточка!
  • С челкой крутая
  • С челкой секси!
  • Класс перевоплощение!
  • Бомбическая
  • Шикарно Вам идет такой имидж!
  • Какая вы классная! Красотка
  • Настя вы просто красотка
  • На себе не схожа але дуже красива
  • Очень сексуальная

Это суперсила: Настя Каменских поразила молниеносной сменой имиджа

Скриншот комментариев

Напомним, ранее Потап и Настя Каменских очаровали счастьем в самом сердце Киева - звездная пара прогулялась по улочкам города.

Мы также писали, что Настя Каменских в пижаме и без макияжа умилила нежностью с малышом - щенком своей собаки Мими.

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