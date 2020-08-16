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Как впервые: Потап и Каменских очаровали счастьем в самом сердце Киева

Воскресенье 16 августа 2020 11:22
Как впервые: Потап и Каменских очаровали счастьем в самом сердце Киева
Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Ольвия Агаркова

Влюбленные отправились на прогулку по родному городу

Настя Каменских и Потап не так много времени проводят вместе, ведь у каждого из них свой рабочий график. Карантин и самоизоляция позволили паре насладиться обществом друг друга, но с послаблением мер, каждый из них с двойным энтузиазмом окунулся в творческий процесс. Теперь редкие минуту вместе стали для влюбленных счастьем. Так, Настя показала захватывающую прогулку с мужем по центру Киева.

Для променада певица надела короткие джинсовые шорты, льняной жакет серого цвета, а в качестве аксессуаров предпочла золотые цепи и браслеты. Она собрала волосы в высокий пучок и сделала естественный макияж. Настя показала несколько нежных селфи в обнимку с мужем в самом сердце столицы - на Крещатике.

"Обожаю такие прогулки вместе! Особенно по старым улочкам в центре Киева, которые кажется, что знаешь уже вдоль и поперек, но с Потапом открываешь их каждый раз как впервые", - подписала Настя.

Как впервые: Потап и Каменских очаровали счастьем в самом сердце Киева

Как впервые: Потап и Каменских очаровали счастьем в самом сердце Киева

Как впервые: Потап и Каменских очаровали счастьем в самом сердце Киева

Потап и Настя Каменских прогулялись по Киеву (фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонники оценили моменты нежности и счастья любимой пары.

  • Светитесь от счастья
  • Красивые
  • Идеальные
  • Солнышки
  • Идеальная пара
  • Такие счастливые
  • Очень мило, Насть

Скриншот комментариев

Также Настя поближе показала свой расслабленный street look : льняной пиджак, джинсовые шорты с высокой посадкой и белая майка, образ довершила небольшая вместительная сумка серо-бежевого оттенка. "Обожаю нюд и легкие ткани!" - призналась певица.

Как впервые: Потап и Каменских очаровали счастьем в самом сердце Киева

Как впервые: Потап и Каменских очаровали счастьем в самом сердце Киева

Как впервые: Потап и Каменских очаровали счастьем в самом сердце Киева

Настя Каменских показала свой расслабленный стильный образ для прогулки (фото: instagram.com/kamenskux)

Напомним, что ранее Настя Каменских без макияжа показала счастливый и уютный домашний кадр.

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