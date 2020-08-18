Вогонь, а не дівчина! Каменських в мікрошортах та зухвалому анімальє підкорила ефектними перевтіленнями

Настя Каменських - любителька відео в стилі Tik Tok. Зірка з задоволенням міняє на камеру вбрання як рукавички, знімає короткі ролики і радує перевтіленнями. У гардеробі Насті безліч аутфітів, а сама вона зізнається, що має схильність до красивих речей і не може відмовити собі в задоволенні придбати новинки і поповнити шафу трендовими обновками. Так, Настя зняла чергове відео, в якому показала відразу кілька ефектних образів в різних луках.

Ось співачка позує в атласній блузці з довгим рукавом і "хижим" принтом і блискавично з'являється на стільці в трендовом кежуальном образі - білосніжній майці, коротких джинсових шортах з високою посадкою і широким ременем і жакеті кольору мокко, який вона кокетливо приспустили, оголивши плечі. В якості ефектного доповнення до образу - сонячні окуляри і масивний золотий ланцюг. Волосся Настя зібрала в високий об'ємний пучок.

"Super fast dressing! Хотіли б так само швидко збиратися вранці?" - поцікавилася артистка.

Шанувальники в першу чергу оцінили ефектний образ Насті.

Сексі дівчинка

Українська Моніка

Вогонь, а не дівчина

Пощастило Потапу

Соковитий персик

Клас

Яка ви гарна!

Заздрю ​​Потапу білою заздрістю

Настюша, ти прекрасна

Краща

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських показала свою суперсилу в дії.