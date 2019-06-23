В одной рубашке: Ольга Фреймут раззадорила сеть пикантным постельным фото

Украинская ведущая, а теперь еще писательница и издатель Ольга Фреймут была и остается для своих поклонников образцом утонченности и стиля. Она умеет преподать себя и вызвать фурор появленим в элегантных и лаконичных образах. Дизайнерские наряды и со вкусом подобранные аксессуары заставляют тысячи подписчиц считать ее стиль идеальным, и они с нетерпением ждут новых луков от Ольги. А вот откровенные фото в ее Instagram можно увидеть лишь в порядке исключения, потому пикантные кадры вызывают особый ажиотаж среди фанов. Новое фото стало именно таким!

На свежем черно-белом снимке Ольга позирует в постели. На ней – лишь длинная рубашка с подкатанными рукавами, которая дает возможность оценить по достоинству стройные ноги звезды.

В подписи к снимку теледива решила порассуждать, что такое успех и каким путем можно его достичь.

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

К слову, автором кадра выступила известный американский фотограф с украинскими корнями Саша Самсонова, которая работала с такими знаменитостями, как Кайли и Кендалл Дженнер, Хейли Бибер и другими.

"Мене запитують , як добитися успіху ? Щодня, при кожній нагоді . Але хіба я знаю? Успіх у кожного свій. Але завжди ручної роботи", - резонно отметила ведущая под постом.

В ее адрес тут же посыпались комплименты. Комменаторы отметили фигуру и внешность ведущей, а также согласились с ее высказыванием.

"Олю! Вы неперевершені!", "Все правильно! Отличный ответ! Ви неймовiрна!", "Досконала і неповторна", "Красотка!", "Чарівна", "Ви така класна! Коли будуть Ваші шоу? Обожнюю спостерігати за Вами", "Правильно определили успех", - отмечали фоловеры.

Скриншот комментариев

Ранее Ольга Фреймут показала стильный фотосет с младшей сестрой и рассказала об отношениях в семье.

Кстати, Ольга Фреймут продемонстрировала элегантность и откровенность на одном снимке.