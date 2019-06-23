В одній сорочці: Ольга Фреймут полонила мережу пікантним постільним фото

Українська ведуча, а тепер ще письменниця і видавець Ольга Фреймут була і залишається для своїх прихильників зразком витонченості та стилю. Вона вміє подати себе і викликати фурор появою в елегантних і лаконічних образах. Дизайнерські вбрання і зі смаком підібрані аксесуари змушують тисячі піписниць вважати її стиль ідеальним, і вони з нетерпінням чекають нових луків від Ольги. А от відверті фото в її Instagram можна побачити лише в порядку винятку, тому пікантні кадри викликають особливий ажіотаж серед фанів. Нове фото стало саме таким!

На свіжому чорно-білому знімку Ольга позує в ліжку. На ній – лише довга сорочка з підкачаними рукавами, яка дає можливість оцінити по достоїнству стрункі ноги зірки.

У підписі до знімку теледіва вирішила поміркувати, що таке успіх і яким шляхом можна його досягти.

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

До речі, автором кадру виступила відомий американський фотограф з українським корінням Саша Самсонова, яка працювала з такими знаменитостями, як Кайлі і Кендалл Дженнер, Хейлі Бібер та іншими.

"Мене запитують , як добитися успіху ? Щодня, при кожній нагоді . Альо хіба я знаю? Успіх у кожного свій. Але завжди ручної роботи", - резонно зауважила ведуча під постом.

В її адресу тут же посипалися компліменти. Комменатори відзначили фігуру і зовнішність ведучої, а також погодилися з її висловом.

"Олю! Ви неперевершені!", "Все правильно! Відмінна відповідь! Ві неймовірна!", "Досконала і неповторна", "Красуня!", "Чарівна", "Ві така класна! Коли будуть Ваші шоу? Обожнюю спостерігати за Вами", "Правильно визначили успіх", - відзначали фоловери.

Скріншот коментарів

Раніше Ольга Фреймут показала стильний фотосет з молодшою сестрою і розповіла про відносини всім'ї.

До речі, Ольга Фреймут продемонструвала елегантність і відвертість на одному знімку.