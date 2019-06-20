Лучшие подруги: Ольга Фреймут восхитила стильной фотосессией с сестрой

Фото: Ольга и Юлия Фреймут (harpersbazaar.com.ua)

Телеведущая отметила, что они с Юлей - лучшие подруги

Известная телеведущая и мама троих детей Ольга Фреймут нечасто показывает своих родных помимо мужа и детей. У нее есть родная сестра Юлия, младше ее на 10 лет. Теледива снялась вместе с ней в стильной фотосессии для глянцевого издания Harper's Bazaar, а также рассказала о том, какие между ними сложились отношения.

Ольга откровенно призналась, что у нее немного подруг, однако ее сестра и мама точно входят в эту категорию.

"Единственный друг – мой муж. И я дорожу нашими отношениями больше всего. Ему доверяю все. Юля и мама – подруги, которым также могу доверить почти все", – призналась Фреймут.

Фото: Ольга и Юлия Фреймут (harpersbazaar.com.ua)

Ольга и Юлия позировали на природе в эффектных нарядах, фотографом выступила Ксения Каргина.

По словам Ольги, у них такие отличные отношения благодаря мудрости их родителей, которые с детства учили их быть вместе и отвечать друг за друга. Она помогала воспитывать сестру, когда та была маленькая, а Юля, в свою очередь, была ей опорой в трудный период после рождения дочки Златы.

"Все начинается с детства. С самого детства родители нас учили держаться вместе. Когда родилась Юля – мне было 10 лет. Мама много работала, поэтому после школы я стирала пеленки, гладила и гуляла с сестрой. Мне доверили ее, как взрослой. И я, как взрослая, взяла на себя эту ответственность, хотя не могу сказать, что радовалась быть няней в таком раннем возрасте. Когда родилась моя Злата, Юле было 14 лет. Она пропустила полгода школы, чтобы быть со мной в Англии, не спать ночами, ухаживая за Златой, пока я лежала в больнице с серьезным диагнозом. Вместе мы переживали взлеты и падения, убегали от подозрительных поклонников, много путешествовали... Впоследствии я стала крестной мамой ее дочки Габриэль, которую люблю не меньше своих детей",

– рассказала ведущая.

Фото: Ольга и Юлия Фреймут (harpersbazaar.com.ua)

Юля же, говоря о сестре, отметила ее мудрость и женственность.

"Когда нужно что-то решить на что-то решиться – она ​​может одной фразой все разложить по местам. И она женственна. Я видела ее в разных жизненных обстоятельствах и условиях – Оля всегда элегантная и ухоженная",

– отметила младшая сестра Фреймут.

Фото: Ольга и Юлия Фреймут (harpersbazaar.com.ua)

Рассказали девушки и о своих различиях. По словам Юли, Оля не очень практична.

"Оля не знает, сколько стоит молоко. И на какой станции метро выйти. Она и метро не знает", – шутит девушка.

Фото: Ольга и Юлия Фреймут (harpersbazaar.com.ua)

В свою очередь, Ольга призналась, что ее сестра более открытая, чем она.

"Юля очень коммуникабельная и открытая. Она умеет делать подарки. А я – нет. На День святого Николая сестра подарила мне коллекцию киндеров-летучих мышей 90-х годов, о которых я мечтала в школе. Она покупает мне редкие книги на аукционах. У Юли безупречный вкус и доброе сердце. Должна признать, что я более холодная", - разоткровенничалась Фреймут.

Фото: Ольга и Юлия Фреймут (harpersbazaar.com.ua)

Ведущая поделилась некоторыми кадрами со съемки на своей странице в Instagram и подписчики просто засыпали ее комплиментами.

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Ви прекрасні)

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Чудесні!

Якщо дивитися на це фото, то можна помітити на скільки Злата схожа на вас

Какие вы красивые! Фото нежные такие)

Дуже вірно сказано, що любов і дружба між сестричками, сховані у мудрості батьків

Олю, ви дуже гарна жінка!

Скриншот комментариев (instagram.com/freimutolia)

Напомним, Ольга Фреймут поразила элегантностью и откровенностью в одном фото.

Ранее Ольга Фреймут покрасовалась в элегантном платье от Chloe. Ведущая провела мастер-класс в Луцке.

Также до этого Фреймут поделилась своими правилами стиля. К примеру, по словам Ольги, стильным является наряд без срока действия.