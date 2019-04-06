"Один стилист?" Катя Осадчая удивила сходством образа с Тиной Кароль

Осадчая продемонстрировала яркое клетчатое платье
Известная телеведущая Катя Осадчая надела платье, которое очень похоже на наряд певицы Тины Кароль. Новое фото Осадчая выставила на своей странице в Instagram.
Стоит отметить, что платья действительно похожи и это не спроста, поскольку их сделал один украинский бренд theCOAT.
Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)
Тина Кароль (фото: instagram.com/tinakarol_fantina)
Пользователи сети также прокомментировали наряд Осадчей.
"Очень стильный образ. Вам подходит";
"Платье Тины?";
"У вас с Тиной один стилист";
"О, красивая" - так сказал мой пятилетний сын, глядя на это фото";
"У Тины платье не такое же, но действительно похоже, и заколочки сейчас в тренде поэтому и Тина и Катя одевают их, и многие другие. У меня тоже такая есть";
"Напоминает Таню Либерман";
"Как же классно смотрится клетка";
"Прикид Кароль. Дубль 2";
Напомним, что Катя Осадчая удивила поклонников своим новым образом в шортах. Осадчая сфотографировалась со Светланой Тарабаровой, Джамалой и Олей Цибульской.
Ранее сообщалось о том, что Осадчая умилила сеть "солнечным" образом.
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