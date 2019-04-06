"Один стиліст?" Катя Осадча здивувала схожістю образу з Тіною Кароль

Осадча продемонструвала яскраве картате плаття
Відома телеведуча Катя Осадча одягла сукню, яке дуже схожа на вбрання співачки Тіни Кароль. Нове фото Осадча виставила на своїй сторінці в Instagram.
Варто зазначити, що сукні дійсно схожі і це не спроста, оскільки їх зробив один український бренд theCOAT.
Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)
Тіна Кароль (фото: instagram.com/tinakarol_fantina)
Користувачі мережі також прокоментували наряд Осадчої.
"Дуже стильний образ. Вам підходить";
"Сукня Тіни?";
"У вас з Тіною один стиліст";
"О, красива" - так сказав мій п'ятирічний син, дивлячись на це фото";
"У Тіни плаття не таке ж, але дійсно схоже, і заколочки зараз в тренді тому і Тіна і Катя одягають їх, і багато інші. У мене теж така є";
"Нагадує Таню Ліберман";
"Як же класно виглядає клітина";
"Прикид Кароль. Дубль 2";
Нагадаємо, що Катя Осадча здивувала шанувальників своїм новим образом в шортах. Осадча сфотографувалася зі Світланою Тарабаровою, Джамалою та Ольгою Цибульською.
Раніше повідомлялося про те, що Осадча умилила мережу "сонячним".
Ми також писали про те, що Катя Осадча зачарувала яскравим чином у квітчастій сукні.