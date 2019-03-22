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Девушка-весна: Катя Осадчая очаровала ярким образом в цветастом платье

Lite » Мода 22.03.2019 - 09:34
Девушка-весна: Катя Осадчая очаровала ярким образом в цветастом платье
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Ведущая примерила эффектный наряд на съемках своего шоу

Известная телеведущая Катя Осадчая, которая вместе с мужем Юрием Горбуновым отдохнула в Европе, устроив себе каникулы в Германии и Италии, уже вернулась домой и активно приступила к работе. Для съемок нового выпуска программы "Світське життя" она выбрала стильный и яркий образ, который пришелся очень по душе поклонникам теледивы.

Фото в эффектном наряде были опубликованы на странице шоу в Instagram. Осадчая примерила длинное платье с широким поясом и цветочным принтом в виде крупных цветков, а дополнила образ оригинальной повязкой на голове и туфлями-лодочками.

При этом ведущая позировала вместе с молодой певицей Алиной Паш, которая, в свою очередь, выбрала красивую длинную вышиванку.

Девушка-весна: Катя Осадчая очаровала ярким образом в цветастом платье

 

Фото: Катя Осадчая и Алина Паш (instagram.com/svitsketv)

"Знаєте дівчину, йо?!! З Закарпаття із-за гор... Аліна Паш дебютує у "Світському житті! " - говорится в подписи к публикации.

Девушка-весна: Катя Осадчая очаровала ярким образом в цветастом платье

Фото: Катя Осадчая и Алина Паш (instagram.com/svitsketv)

Пользователи сети не смогли не похвалить оригинальное и очень красивое платье Осадчей.

"Фіалка розцвіла...";

"Файно так)";

"Платье у Кати красивое, просто глаз не оторвать";

"Катя, очень красивое платье";

"Девушка-весна";

"Гарненькі , сукня супер", - пишут подписчики в комментариях.

Напомним, ранее Катя Осадчая пленила чувственным фотосетом. Перед объективом фотографа она позировала в оригинальном платье с отделкой из перьев.

Мы также писали, что Катя Осадчая покорила эффектным образом в облегающем комбинезоне.

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Новости Украины Катя Осадчаяобразведущая
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