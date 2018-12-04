"Очень интеллигентен, в районе 4 миллиардов": Ефросинина о предложении переспать за деньги

Видео: YouTube / Маша Ефросинина

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая недавно отправилась вместе с мужем Тимуром Хромаевым в отпуск в Нью-Йорк (США), рассказала в рамках своего оригинального проекта "Экзамен" о том, что ей предлагали секс за деньги. Об этом говорится в интервью с успешным фэшн- фотографом Соней Плакидюк, опубликованным на YouTube-канале телеведущей.

Формат передачи включает не только интервьюирование гостя, но и ответы ведущей на записанные на "сердечках" вопросы, которые вытягиваются в случайном порядке.

Так, Маше попался одна записка с пикантным вопросом "Мне предлагали секс за деньги? Когда это было и при каких обстоятельствах?"

Фото: скриншотYouTube / Маша Ефросинина

Ведущая ответил утвердительно и призналась, что подобное предложение звучало в ее адрес всего раз в жизни.

"Было! Тоже никогда никому не рассказывала. Мне предлагали секс за деньги. Это было один раз", - сказала Маша.

Также Ефросинина отметила, что ночь с ней оценили в "огромную, гигантскую" сумму.

"Я сходила на какое-то мероприятие. На светское. Была в вечернем платье, с мужем - главный человек был рядом. Мы очень хорошо провели время, попали в прессу", - начала рассказ она.

Фото: скриншотYouTube / Маша Ефросинина

Ефросинина рассказала, что на следующее утро, когда она завтракала, а ее муж Тимур Хромаев был на работе, а старшая дочка Нана ушла в школу, раздался телефонный звонок с неизвестного номера. Мужской голос предложил ей "сегодня вечером отужинать с неким господином" - иностранцем - имя которого он не назвал.

"Он вас вчера увидел на этом мероприятии", - сказал неизвестный.

То, что Ефросинина замужем, как сказал мужчина, не имеет никакого значения.

По его словам, речь шла только "о приятном времяпрепровождении до утра и об огромной сумме денег".

Маша подчеркнула, что ей запомнились слова о том, что ее поклонник "очень интеллигентен, в районе 4 миллиардов".

Фото: скриншотYouTube / Маша Ефросинина

"Все, что требуется от вас, провести с ним ночь", - расказал неизвестный.

В итоге растерянная Ефросинина эмоционально ответила: "Да, вы что? Я замужем! Идите вы знаете, куда…" и положила трубку.

Вскоре ей пришло SMS-сообщение с текстом "Подумайте".

Ранее мы сообщали о том, что телеведущая Маша Ефросинина опубликовала на своей странице в соцсети трогательное видео со своим маленьким сыном Александром, который читает книжку "Про День рождения белочки".

Также мы писалио том, что Ефросинина рассказала, что нужно знать о домашнем насилии.

Напомним, недавно известная телеведущая записала новую яркую "пятерочку", посвященную бестактным вопросам.

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Видео: РБК-Украина