"Обожаю такие истории": Маша Ефросинина показала новую яркую пятерочку

Видео: Маша Ефросинина записала новую пятерочку (Youtube-канал/Маша Ефросинина)

Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина записала новую яркую "пятерочку", посвященную бестактным вопросам. Соответствующее видео она опубликовала на своей странице в Youtube.

Так, первым вопросом является: "Почему у вас до сих пор нет детей?".

"Это вообще ничье собачье дело, кроме вашего. Никто не должен нарушать ваше пространство. Поэтому если у вас есть желание задать подобный вопрос, лучше закрыть рот. Если же вопрос задали вам – наберитесь смелости и скажите, что это бестактно", - сказала она.

Скриншот из видео (Youtube-канал/Маша Ефросинина)

Второй в списке бестактных вопросов является "Сколько вы зарабатываете?".

"Это личное дело человека. Он никогда не ответит вам честно, потому что будет шокирован, выбит из равновесия и так дальше. Как минимум, он может вам нахамить. Максимум – пошлет", - уточнила она

Третий вопрос: "Когда ты уже выйдешь замуж?".

"Какое ваше дело? Всегда было интересно, что в голове у таких людей. Такое впечатление, что просто им очень этого хочется, но никто не берет", - подчеркнула телеведущая.

Четвертый вопрос, который является бестактным, "Что тебе подарили на день рождения?".

"Здесь дело не в материальной оценке подарка. Это эмоции, память, своя химия. Она между двумя людьми", - уточнила Ефросинина

И последний вопрос – "Ты что-то с собой сделала?".

"Меня такие вопросы повергают в ужас. Я не хочу вступать в диалог с таким собеседником", - сказала она.

Более того, Ефросиниа также призвала подписчиком поделиться своими историями, которые, по ее словам, она обожает.

Скриншот из видео (Youtube-канал/Маша Ефросинина)

Ранее Маша Ефросинина показала сочные фото с отдыха в Эмиратах.

Напомним, ранее Ефросинина показала новую яркую "пятерочку". В этот раз блог посвящен отношениям между мужчиной и женщиной.

Кроме того, Ефросинина посоветовала не бояться совершать ошибки и раскрыла свой секрет успеха.

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