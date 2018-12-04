"Дуже інтелігентний, в районі 4 мільярдів": Єфросиніна про пропозицію переспати за гроші

Відео: YouTube / Маша Єфросиніна

Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна, яка нещодавно відправилася разом з чоловіком Тимуром Хромаєвим у відпустку в Нью-Йорк (США), розповіла в рамках свого оригінального проекту "Іспит" про те, що їй пропонували секс за гроші. Про це йдеться в інтерв'ю з успішним фешн- фотографом Сонею Плакидюк, опублікованими на YouTube-каналі телеведучої.

Формат передачі включає не тільки інтерв'ювання гостя, але і відповіді ведучої на записані на "сердечках" питання, які витягуються у випадковому порядку.

Так, Маші попалася одна записка із пікантним питанням "Мені пропонували секс за гроші? Коли це було і за яких обставин?"

Фото: скриншотYouTube / Маша Єфросиніна

Ведуча відповіла ствердно та зізналася, що подібна пропозиція звучала на її адресу всього раз у житті.

"Було! Теж ніколи нікому не розповідала. Мені пропонували секс за гроші. Це було один раз", - сказала Маша.

Також Єфросиніна зазначила, що ніч із нею оцінили у "величезну, гігантську" суму.

"Я сходила на якийсь захід. На світський. Була у вечірній сукні, з чоловіком - головна людина була поруч. Ми дуже добре провели час, потрапили в пресу", - почала розповідь вона.

Фото: скриншотYouTube / Маша Єфросиніна

Єфросиніна розповіла, що на наступний ранок, коли вона снідала, а її чоловік Тимур Хромаєв був на роботі, а старша донька Нана пішла у школу, пролунав телефонний дзвінок з невідомого номера. Чоловічий голос запропонував їй "сьогодні ввечері повечеряти з якимось паном" - іноземцем - ім'я якого він не назвав.

"Він вас вчора побачив на цьому заході", - сказав невідомий.

Те, що Єфросиніна заміжня, як сказав чоловік, не має жодного значення.

За його словами, мова йшла тільки "про приємне проведення часу до ранку і про величезну суму грошей".

Маша наголосила, що їй запам'яталися слова про те, що її шанувальник "дуже інтелігентний, в районі 4 мільярдів".

Фото: скриншотYouTube / Маша Єфросиніна

"Все, що потрібно від вас, провести з ним ніч", - сказав невідомий.

У підсумку розгублена Єфросиніна емоційно відповіла: "Да ви що? Я заміжня! Ідіть ви знаєте, куди..." і поклала трубку.

Незабаром їй прийшло SMS-повідомлення з текстом "Подумайте".

Раніше ми повідомляли про те, що телеведуча Маша Єфросиніна опублікувала на своїй сторінці в соцмережі зворушливе відео зі своїм маленьким сином Олександром, який читає книжку "Про День народження білочки".

Також ми писалио те, що Єфросиніна рассказала, що потрібно знати про домашнє насильство.

Нагадаємо, нещодавно відома телеведуча записала нову яскраву "п'ятірочку", присвячену нетактовним питань.

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Відео: РБК-Україна