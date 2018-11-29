Маша Ефросинина покорила стильным нарядом на прогулке в Нью-Йорке

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Ведущая отправилась с отпуск с мужем

Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая поделилась забавным видео с сыном, отправилась вместе с мужем Тимуром Хромаевым в отпуск. Для совместной поездки пара выбрала Нью-Йорк (США).

На своей странице в Instagram звезда показала фото с прогулки, на котором она позирует в стильном фиолетовом пуховике.

Как призналась Маша, она с мужем "болеет" этим городом, наслаждается каждой минутой, проведенной в мегаполисе, гуляет пешком, чтобы увидеть собственными глазами каждый атмосферный уголок.

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

"Впервые я приехала в Нью-Йорк в 2006 для съемки на обложу @elle_ukraine . Это была любовь с первого глотка манхеттенского воздуха! Помню, мы тогда спали по несколько часов в сутки, и вовсе не от насыщенного графика, а потому что спать в Нью-Йорке глупо - тратить время на сон в столице мира-это обделять себя... Потом в шестилетнем возрасте мы привезли сюда нашу Нану! Невероятно, но с ней случилось то же! Сегодня она вообще не помнит ни праздников, что мы ей устраивали на дни рождения, ни страшную травму, которую она перенесла в детстве, ни миллион каких-то событий в ее жизни ... а вот Нью-Йорк помнит подробно. И "болеет" им, как и мы с мужем", - написала Ефросинина.

Скриншот поста (instagram.com/mashaefrosinina)

Кроме того, ведущая рассказала, как ей удалось приковать взгляды прохожих.



"Люди тут изменились, признаюсь! Стали безразличными и отмашистыми: по Манхеттену все больше бегут склоненные над смартфонами головы! Я же, почти не прикасаясь к телефону эти дни, гуляю и дышу этим воздухом, собирая отовсюду летящее в мой адрес: "I love your jacket!" П.С. Оля @navro, твой “джакет” способен бороться с зависимостью от телефона, так и знай", - добавила Маша.

В комментариях подписчики также признаются в любви или нелюбви Нью-Йорку и советуют Ефросининой, какие места стоит обязательно там посетить.

Знаменитость также показала несколько красивых фото с поездки в своих Instagram-stories.

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Как сообщалось ранее, Маша Ефросинина рассказала, что нужно знать о домашнем насилии. Артистка обратилась к женщинам, которые страдают от насилия в семье и рассказала, куда обратиться и что делать, если придется столкнуться с подобной проблемой.

Также мы писали о том, что недавно известная телеведущая записала новую яркую "пятерочку", посвященную бестактным вопросам.

Видео: РБК-Украина