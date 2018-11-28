Маша Ефросинина поделилась забавным видео с сыном

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Четырехлетний мальчик читает книжку "Про День рождения белочки"

Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая ранее затронула серьезную тему касательно поведения с детьми, опубликовала на своей странице в Instagram трогательное видео со своим маленьким сыном Александром. Четырехлетний мальчик читает книжку "Про День рождения белочки".

"Пока Саня на зубок пересказывает содержание одной книги, бурча его себе под нос, я вслух читаю ему другую (у нас хорошо сейчас "заходит" на слух "Незнайка". Или же читаю ему в сто первый раз его любимую книженцию в ролях. И сын счастлив, и мать прокачивает актерскую форму", - написала артистка.

Видео: instagram.com/mashaefrosinina

Также Ефросинина отметила, что всех, кто спрашивает, что дарить ее детям на праздники, она говорит - книги!

Скрин: instagram.com/mashaefrosinina

"Слушайте, ну, я правда считаю это лучшим подарком ребенку. Хотя еще маленькой Нанусе мне в какой-то момент пришлось подсовывать игрушки, чтобы оторвать от чтения. Теперь вот с мужчиной моей мечты вечные споры! В этом возрасте и чтением-то сложно назвать, больше формированием пристрастия к книге и ощущения, что она, книга, - это норма!", - подчеркнула она.

Скрин: instagram.com/mashaefrosinina

В комментариях к сообщению подписчики артистки восхищаются видео и делятся своим опытом:

"Моему малышу 2,5 месяца, но я с месяца начала ему с разными интонациями стишки детские всякие читать, К.Чуковского например. Понятное дело, что он ничего не понимает, но слушает так внимательно, улыбается и пытается что-то "гекать и агукать"))) Потихоньку начинаю ему приобретать книжечки с яркими и крупными картинками";

"Класс!";

"А я решила привозить книги из отпуска, правда, из курортов постсоветского пространства, дочери Абетку купила. А еще я мужу заказывала книги на годовщину свадьбы... вот это точно ценный подарок. А муж любит выбирать издания, в которых красивые шрифты, картинки, он очень придирчив по этому поводу, так что мы собирает очень красивую библиотеку, чего и вам всем желаю"...

Скрин: instagram.com/mashaefrosinina

Как сообщалось ранее, Маша Ефросинина рассказала, что нужно знать о домашнем насилии.

Также мы писали о том, что недавно известная телеведущая записала новую яркую "пятерочку", посвященную бестактным вопросам.

Напомним, Маша Ефросинина не так давно порадовала поклонников забавным танцем со своим сыном Сашей.

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Видео: РБК-Украина