"Очень чувственно": Могилевская восхитилась кавером Тодоренко на свою песню

Наталья Могилевская, которая недавно растрогала сеть нежным фото с экс-партнером по Танцам со звездами Владом Ямой, положительно оценила новый кавер на свой украиноязычный хит "Місяць". Песню исполнила украинская телеведущая, живущая в Москве - Регина Тодоренко. А видео сама Могилевская опубликовала на своей странице в Instagram.

На видео Регина в черной майке, без макияжа и с собранными волосами проникновенно поет в студии у микрофона.

"Очень чувственно и душевно... Горжусь тобой @reginatodorenko! Спасибо. Мои дорогие, а вам как кавер на песню #Місяць?" - прокомментировала ролик Наталья.

Видео: Регина Тодоренко поет песню Місяць (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Польщенная Тодоренко тут же отреагировала на похвалу в комментариях.

"Спасибо огромное, но лучше Вас эту песню ещё никто не исполнял)", -- написала ведущая.

Скриншот комментариев (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Пользователи сети согласились с Натальей и оставили много комплиментов пению Регины.

Супер

Восторг! Не знала, что такие вокальные данные у неё. Очень годно

Дуууже круто! Пам'ятаю цю пісню ще з дитинства

Гарно!!!

Это можно слушать вечно. Очень красиво. Региночка ты супер

Очень красиво

Ну лучше Вас ее никто не исполнил по сей день! Но у Регины неплохо вышло.

До мурашек

Браво! Умничка! Очень понравилось! Очень душевно!

Очень классно. Аж мурашки

Просто волшебно, окутала...так искренне

Как же красиво !!! Прекрасное исполнение ! Люблю эту песню

Скриншот комментариев (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Напомним, Наталья Могилевская оценила свои силы в новых сезонах Танцев со звездами.

Ранее Регина Тодоренко удивила хулиганским репертуаром. На опубликованном видео Регина поет “хулиганскую одесскую песню”. В это время Влад Топалов подыгрывает любимой на гитаре.