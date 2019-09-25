"Дуже чуттєво": Могилевська захопилася кавером Тодоренко на свою пісню

Регіна душевно виконала пісню українською мовою
Наталія Могилевська, яка нещодавно зворушила мережу ніжним фото з екс-партнером по Танцях з зірками Владом Ямою, позитивно оцінила новий кавер на свій україномовний хіт "Місяць". Пісню виконала українська телеведуча, що живе в Москві - Регіна Тодоренко. А відео сама Могилевська опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
На відео Регіна у чорній майці, без макіяжу і з зібраними волоссям проникливо співає в студії біля мікрофона.
"Дуже чуттєво і душевно... Пишаюся тобою @reginatodorenko! Спасибі. Мої дорогі, а вам як кавер на пісню #Місяць?" - прокоментувала ролик Наталя.
Відео: Регіна Тодоренко співає пісню Місяць (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Потішена Тодоренко тут же відреагувала на похвалу в коментарях.
"Дякую величезне, але краще за Вас цю пісню ще ніхто не виконував)", -- написала ведуча.
Скріншот коментарів (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Користувачі мережі погодилися з Наталею і залишили багато компліментів співу Регіни.
Скріншот коментарів (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Нагадаємо, Наталя Могилевська оцінила свої сили в нових сезонах Танців з зірками.
Раніше Регіна Тодоренко здивувала хуліганських репертуаром. На опублікованому відео Регіна співає "хуліганську одеську пісню". В цей час Влад Топалов підіграє коханій на гітарі.