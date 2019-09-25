"Дуже чуттєво": Могилевська захопилася кавером Тодоренко на свою пісню

Наталія Могилевська, яка нещодавно зворушила мережу ніжним фото з екс-партнером по Танцях з зірками Владом Ямою, позитивно оцінила новий кавер на свій україномовний хіт "Місяць". Пісню виконала українська телеведуча, що живе в Москві - Регіна Тодоренко. А відео сама Могилевська опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На відео Регіна у чорній майці, без макіяжу і з зібраними волоссям проникливо співає в студії біля мікрофона.

"Дуже чуттєво і душевно... Пишаюся тобою @reginatodorenko! Спасибі. Мої дорогі, а вам як кавер на пісню #Місяць?" - прокоментувала ролик Наталя.

Відео: Регіна Тодоренко співає пісню Місяць (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Потішена Тодоренко тут же відреагувала на похвалу в коментарях.

"Дякую величезне, але краще за Вас цю пісню ще ніхто не виконував)", -- написала ведуча.

Скріншот коментарів (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Користувачі мережі погодилися з Наталею і залишили багато компліментів співу Регіни.

Супер

Захват! Не знала, що такі вокальні дані у неї. Дуже вигідно

Дуууже круто! Пам'пам'ятаю цю пісню ще з дитинства

Гарно!!!

Це можна слухати вічно. Дуже красиво. Региночка ти супер

Дуже красиво

Ну краще Вас її ніхто не виконав донині! Але у Регіни непогано вийшло.

До мурашок

Браво! Умничка! Дуже сподобалося! Дуже душевно!

Дуже класно. Аж мурашки

Просто чарівно, огорнула...так щиро

Як же гарно !!! Прекрасне виконання ! Люблю цю пісню

Скріншот коментарів (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Нагадаємо, Наталя Могилевська оцінила свої сили в нових сезонах Танців з зірками.

Раніше Регіна Тодоренко здивувала хуліганських репертуаром. На опублікованому відео Регіна співає "хуліганську одеську пісню". В цей час Влад Топалов підіграє коханій на гітарі.