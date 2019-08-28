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Хорошо стою на ногах: Могилевская оценила свои силы в новых сезонах Танцев со звездами

Lite » Новости шоу-бизнеса 28.08.2019 - 10:27
Хорошо стою на ногах: Могилевская оценила свои силы в новых сезонах Танцев со звездами
Наталья Могилевская и Игорь Кузьменко (фото: РБК-Украина/ Виталий Носач)
Татьяна Турликьян
Руководитель проекта LITE

Могилевская подчеркнула, что танцы стали ее образом жизни

Наталья Могилевская также активно следит за стартом нового сезона Танцы со звездами 2019 (первый эфир громко стартовал 25 августа). Ведь украинская певица трижды испытывала свои силы в этом проекте. В 2006 и 2007 году Могилевская выходила на паркет с хореографом Владом Ямой. Но каждый раз они занимали второе место! Желанное золото Могилевская выборола в 2017 году. Тогда ее партнером выступил танцор Игорь Гузьменко.

Могилевская и Кузьменко, как одни из победителей проекта, не смогли пропустить презентацию нового сезона. Выяснилось, что все эти 1,5 года после победы певица активно тренируется и танцует едва ли не каждый день! Об этом Могилевская рассказала в комментарии LITE.

Я танцую просто каждый день! Делаю утреннюю пробежку, а потом танцую. Я скажу больше — сейчас я стою на ногах намного лучше, чем во время участия в проекте. Есть такое понятие среди танцоров — умение держаться ногами за землю. Так вот некоторые танцуют так — на честном слове. А я все эти 1,5 года работала над тем, чтобы хорошо стоять на ногах в танце”, — отметила Могилевская.

Хорошо стою на ногах: Могилевская оценила свои силы в новых сезонах Танцев со звездами

Наталья Могилевская и Игорь Кузьменко (фото: РБК-Украина/ Виталий Носач)

При этом тренером-хореографом Натальи выступает Игорь Кузьменко, с которым она одержала победу в шоу Танцы со звездами 2017.

Я профессионально продолжаю заниматься танцами! Тренируюсь с Игорем Кузьменко, а таже с Игорем Еременко — у меня два педагога. Кузьменко не всегда бывает в Киеве… Занимаюсь я минимум 4-5 раз в неделю. Конечно, раньше это было по 6-8 часов, а сейчас может быть час”, — рассказывает Наталья.

Также певица оценила свои возможности, если ей предложат еще раз принять участие в Танцах со звездами.

Если мне придется еще раз участвовать в проекте, то я сделаю это не хуже, а даже лучше чем 1,5 года назад… Пока не предлагают!” — отвечает в комментарии LITE Могилевская.

Напомним, ранее Владимир Остапчук объяснил, как Никитюк повлияла на его участие в Танцах со звездами. Шоумен также стал одним из звездных участников нового сезона. А его партнершей стала победительница прошлого сезона — Илона Гвоздева.

Кроме того, до этого Анна Ризатдинова заинтриговала возможной романтикой с партнером Александром Прохоровым. Спортсменка отметила, мол, сердцу не прикажешь!

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