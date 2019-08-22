"Ваша пара неповторима": Могилевская растрогала сеть нежным фото с Ямой

Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Бывшие партнеры по танцам посетили презентацию нового сезона проекта

Уже совсем скоро - 25 августа - на канале "1+1" стартует новый сезон популярного танцевального прокта Танцы со звездами. Не так давно стали известны все звездные участники шоу, которые поборются за звание лучшего танцовщика страны в паре с проффесионалом. А на днях состоялась презентация нового сезона, которую посетили множество знаменитостей, в том числе и Наталья Могилевская и Влад Яма.

В самом первом сезоне шоу более 10 лет назад они танцевали в паре и быстро завоевали большую популярность и любовь зрителей. Тогда певица не победила, однако смогла взять реванш в возрожденных Танцах со звездами через много лет - в 2017 году артистка в паре с Игорем Кузьменко наконец стала победительницей. А Влад Яма теперь заседает в судейском кресле. На своей странице в Instagram Наталья поделилась трогательным фото с экс-партнером.

На снимке она нежно приобняла Яму за плечо.

"Открытие нового сезона "Танцы со Звездами". Будет жарко! Как Вам пары участники? Кто интересный?" - прокомментировала Могилевская.

Фото: Наталья Могилевская и Влад Яма (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Влад не смог остаться в стороне и тут же прокомментировал кадр.

"Мы ниче так", - шутливо отметил хореограф и судья шоу.

Скриншот комментариев (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Подписчики же тут же заявили, что их с Ямой пара была лучшей и неповторимой и с ними никто не сравнится. Однако все же высказали свое мнение и относительно участников нового сезона и назвали своих фаворитов.

Опять вместе?

Не изменились ! Люблю ваш дуэт!!

Не знаю кто, мой фаворит MARUV или Яровенко

Цікава Кравець

Жду с нетерпением нового сезона, а особенно Маруф, Кравец, Остапчука

Только Ваша пара заслуживает внимания и любви!!!

Наташа лучшая！мы вас любим！А в этом сезоне хочется поддержать Леночку Кравец

Наталья,ваша пара неповторима, а этот сезон явно обещает быть интересным!мне нравятся все!

Наталочка, без Вас буде сумно...

Ваша пара бесподобна

Скриншот комментариев (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Напомним, участница нового сезона "Танцев со звездами" Виктория Булитко, известная актриса из проекта "Дизель шоу", травмировала ногу на репетиции проекта. К слову, ее партнером стал Дмитрий Дикусар - бывший муж Ирины Билык и Алены Шоптенко.

Ранее Наталья Могилевская растрогала сеть видео с Кузьмой Скрябиным, которым поделилась в день его рождения 17 августа. Музыканту исполнился бы 51 год.