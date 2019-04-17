Очаровательная Лилия Ребрик притягивает солнце ярким нарядом

Яркая и активная телеведущая и актриса Лилия Ребрик регулярно радует поклонников эффектными снимками и рассказами о своей жизни. Она успевает и утреннее шоу вести, и играть в театре. На своей странице в Instagram артистка показала красочный наряд для эфира программы "Ранок з Україною" и призналась, что очень ждет тепла и солнца.

Лилия позировала в ярком оранжевом платье с завязками в районе груди и красных туфлях-лодочках. Ведущая красиво взмахнула подолом наряда, отметив, что таким образом пытается разогнать тучи.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Яскравою сукнею розганяю хмари і притягую сонце. Дуууууже вже хочеться тепла!!! Які плани у Вас на сьогодні? У мене, наприклад, ввечері вистава в Молодому театрі @molodyytheatre "Підступність і кохання". Побачимося?))" - написала Ребрик.

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В комментариях поклонники восхитились цветущим видом и стильным нарядом Лилии, а также удивляются, как она умудряется все успевать и при этом так шикарно выглядеть.

"Зірка!!!"

"Лілія така яскрава запальничка!"

"Дуууже чекаю завтра о6:30 . Красунечка"

"Коли ви все встигаєте??? Як у вас на все хватає сили??? Ви така молодчинка!!!))"

"Вы просто суперская"

"Дуже гарна сукня!!! Вам пасує"

"Звісно побачимось)"

"Шикарняча сукня!"

"Красуня"

"Лилия сама как солнышко"

Напомним, ранее Лилия Ребрик поразила красотой в необычном платье.

Мы также писали, что Лилия Ребрик в эффектном платье похвасталась стройными ножками. Поклонники даже назвали актрису "Наша Мэрилин Монро".