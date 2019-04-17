Очаровательная Лилия Ребрик притягивает солнце ярким нарядом

Ведущая очень соскучилась по теплу и солнцу
Яркая и активная телеведущая и актриса Лилия Ребрик регулярно радует поклонников эффектными снимками и рассказами о своей жизни. Она успевает и утреннее шоу вести, и играть в театре. На своей странице в Instagram артистка показала красочный наряд для эфира программы "Ранок з Україною" и призналась, что очень ждет тепла и солнца.
Лилия позировала в ярком оранжевом платье с завязками в районе груди и красных туфлях-лодочках. Ведущая красиво взмахнула подолом наряда, отметив, что таким образом пытается разогнать тучи.
Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
"Яскравою сукнею розганяю хмари і притягую сонце. Дуууууже вже хочеться тепла!!! Які плани у Вас на сьогодні? У мене, наприклад, ввечері вистава в Молодому театрі @molodyytheatre "Підступність і кохання". Побачимося?))" - написала Ребрик.
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В комментариях поклонники восхитились цветущим видом и стильным нарядом Лилии, а также удивляются, как она умудряется все успевать и при этом так шикарно выглядеть.
Напомним, ранее Лилия Ребрик поразила красотой в необычном платье.
Мы также писали, что Лилия Ребрик в эффектном платье похвасталась стройными ножками. Поклонники даже назвали актрису "Наша Мэрилин Монро".