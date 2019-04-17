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Очаровательная Лилия Ребрик притягивает солнце ярким нарядом


Ведущая очень соскучилась по теплу и солнцу

Яркая и активная телеведущая и актриса Лилия Ребрик регулярно радует поклонников эффектными снимками и рассказами о своей жизни. Она успевает и утреннее шоу вести, и играть в театре. На своей странице в Instagram артистка показала красочный наряд для эфира программы "Ранок з Україною" и призналась, что очень ждет тепла и солнца.

Лилия позировала в ярком оранжевом платье с завязками в районе груди и красных туфлях-лодочках. Ведущая красиво взмахнула подолом наряда, отметив, что таким образом пытается разогнать тучи.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Яскравою сукнею розганяю хмари і притягую сонце. Дуууууже вже хочеться тепла!!! Які плани у Вас на сьогодні? У мене, наприклад, ввечері вистава в Молодому театрі @molodyytheatre "Підступність і кохання". Побачимося?))" - написала Ребрик.

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В комментариях поклонники восхитились цветущим видом и стильным нарядом Лилии, а также удивляются, как она умудряется все успевать и при этом так шикарно выглядеть.

  • "Зірка!!!"
  • "Лілія така яскрава запальничка!"
  • "Дуууже чекаю завтра о6:30 . Красунечка"
  • "Коли ви все встигаєте??? Як у вас на все хватає сили??? Ви така молодчинка!!!))"
  • "Вы просто суперская"
  • "Дуже гарна сукня!!! Вам пасує"
  • "Звісно побачимось)"
  • "Шикарняча сукня!"
  • "Красуня"
  • "Лилия сама как солнышко"

Напомним, ранее Лилия Ребрик поразила красотой в необычном платье.

Мы также писали, что  Лилия Ребрик в эффектном платье похвасталась стройными ножками. Поклонники даже назвали актрису "Наша Мэрилин Монро". 

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