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Чарівна Лілія Ребрик притягує сонце яскравим вбранням


Ведуча дуже скучила по теплу і сонцю

Яскрава і активна телеведуча і акторка Лілія Ребрик регулярно радує шанувальників ефектними знімками і розповідями про своє життя. Вона встигає і ранкове шоу вести, і грати в театрі. На своїй сторінці в Instagram артистка показала барвистий наряд для ефіру програми "Ранок з Україною" і зізналася, що дуже чекає тепла і сонця.

Лілія позувала в яскравому помаранчевому платті із зав'язками в районі грудей і червоних туфлях-човниках. Ведуча красиво змахнула подолом наряду, зазначивши, що таким чином намагається розігнати хмари.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Яскравою сукнею розганяю хмари і сонце притягую. Дуууууже вже хочеться тепла!!! Які плани у Вас на сьогодні? У мене, наприклад, ввечері вистава в Молодому театрі @molodyytheatre "Підступність і кохання". Побачимося?))" - написала Ребрик.

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В коментарях шанувальники захопилися квітучим виглядом і стильним вбранням Лілії, а також дивуються, як вона примудряється все встигати і при цьому так шикарно виглядати.

  • "Зірка!!!"
  • "Лілія така яскрава запальничка!"
  • "Дуууже чекаю завтра о6:30 . Красунечка"
  • "Коли ви все встигаєте??? Як у вас на все хватає сили??? Ви така молодчинка!!!))"
  • "Ви просто суперская"
  • "Дуже гарна сукня!!! Вам пасує"
  • "Звісно побачимось)"
  • "Шикарняча сукня!"
  • "Красуня"
  • "Лілія сама як сонечко"

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик вразила красою в незвичайному платті.

Ми також писали, що Лілія Ребрик в ефектній сукні похвалилася стрункими ніжками. Шанувальники навіть назвали актрису "Наша Мерилін Монро".

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