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Райский цветок: Лилия Ребрик поразила красотой в необычном платье

Lite » Новости шоу-бизнеса 16.04.2019 - 15:58
Райский цветок: Лилия Ребрик поразила красотой в необычном платье
Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Поклонники Ребрик поражены ее энергичностью

Лилия Ребрик любит делиться с фанатами яркими моментами своей жизни. Украинская телеведущая и актриса успевает не только вести утреннее шоу на телеканале "Украина", но также гастролировать по всей Украине со спектаклями. Один из которых прошел недавно в Сумах. К слову, Лилия успела на утренний эфир 16 апреля в Киеве! Многие поклонники из-за этого отметили, что Ребрик – это женщина-энергия.

Именно со своего спектакля украинская актриса и поделилась ярким фото в сценическом наряде. Так, Лилия Ребрик позирует в воздушном платье желтого цвета. И следует отметить, что декорировано оно весьма необычно – много воланов, шлеек, различных вставок. Не удивительно, что у некоторых фанатов это платье вызвало ассоциации с каким-то экзотическим цветом.

Волосы телеведущей собраны в на затылке. А на шее видим чокер из атласной ленточки в тон наряду. В общем, смотрится Лилия весьма эффектно.

Лилия Ребрик

Яркая Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Суми! Дякую! Ви прекрасні! Настільки відкритий глядач, що грати для Вас - суцільне задоволення! Браво! Цей гастрольний тур добігає кінця... Чотири дні-чотири міста. Скучила за родиною неймовірно... Їдемо на Київ. Вже завтра зранку прокидаємось разом о 6.30 на каналі Україна", - подписала свой новый снимок Ребрик.

Поклонники телеведущей и актрисы поспешили оставить свои отзывы:

  • Прекрасная!
  • Ліля, Ви - чарівна. Я Вас обожнюю!
  • Вистава Ревізор чудова!
  • Спасибо за эмоции, Лиля! Вы невероятная!
  • Лилия, спасибо за вашу энергию, талант и харизму!
  • Преклоняюсь перед Вашей энергией! Такой сумасшедший график!
  • Вистава була неперевершена! Лілія, Ви така гарна! Дякую Вам та всім акторам! Ми отримали справжнє задоволення від гри, а особливо від імпровізації!
  • Мои любимые ножки, ну красота же!
  • Какая красотка! Одно очарование!

Напомним, ранее Лилия Ребрик в эффектном платье похвасталась стройными ножками. Поклонники даже назвали актрису "Наша Мэрилин Монро". 

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