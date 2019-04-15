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"Наша Мэрилин Монро": Лилия Ребрик в эффектном платье похвасталась стройными ножками

Lite » Новости шоу-бизнеса 15.04.2019 - 09:47
"Наша Мэрилин Монро": Лилия Ребрик в эффектном платье похвасталась стройными ножками
Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Популярная телеведущая показала яркий образ со спектакля в Харькове

Лилия Ребрик - не только известная и любимая многими украинцами телеведущая, но также и актриса, и играет в театре. Сейчас она находится в туре по городам Украины со спектаклем "Ревизор". На своей странице в Instagram звезда показала яркий и эффектный образ, который она примерила в Харькове.

На снимке Лилия позирует в стильном ярко-красном платье-сарафане и туфлях на каблуке, а в руках она держит букет цветов. При этом кадр сделан снизу, а Ребрик кокетливо выставила вперед ножку и приподняла подол платья. 

"Третя серія вже традиційного фото після вистави "Я і квіти", але цього разу вирішила з ногами. ХАРКІВ! Обожнюю! Неймовірний глядач!!! Грати для Вас- суцільне задоволення!!! Вже завтра- СУМИ! З виставою "Ревізор". До зустрічі)
P.S. ... Або як сказав мій великий друг Лесь Михайлович Задніпровський - що це "Мерлін Монро в Харкові" - прокомментировала артистка.

&quot;Наша Мэрилин Монро&quot;: Лилия Ребрик в эффектном платье похвасталась стройными ножками

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
 

Поклонники поспешили оставить свои впечатления и комментарии. Многие отметили, что на этом фото Лилия действительно похожа на Мэрилин Монро. 

К слову, оставила комментарий и коллега Ребрик по сцене - знаменитая актриса Ольга Сумская. 

"Гарнюська!" - написала она.

Остальные пользователи сети с ней солидарны.

  • "Наша Мэрилин Монро)"
  • "Лилия, вы прекрасны"
  • "Лилюша, харьковчане вас обожают..."
  • "Клас. Вистава дуже сподобалась. Ви неймовірні"
  • "Фантастика! Лилия как вы гастролируете на ГВ ?? Спасибо, я вами восхищаюсь"
  • "Ножки просто огонь, красивая фигура и шикарная улыбка"
  • "Лилия, спасибо большое, это было невероятно. Вы все большие молодцы!"
  • "Як завжди прекрасна))))"
  • "Очень красивая"
  • "Монро натуральна, тільки вентилятора не вистачає. Шикарна"
  • "Отменно выглядите"
  • "Спасибо Вам большое за подаренные эмоции. Первый раз побывала на Вашем спектакле, это фантастика, Вы такая зажигалочка, я в восторге. Браво!!!! А какая гибкость у вас, а ногиииии. Богиня!!!!"

&quot;Наша Мэрилин Монро&quot;: Лилия Ребрик в эффектном платье похвасталась стройными ножками

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, ранее Лилия Ребрик умилила эксклюзивными семейными кадрами.

Кстати, недавно в Киеве прошла ежегодная церемония "Жінка України", которую также посетила Лилия Ребрик. На светском мероприятиии Лилия блистала в роскошном белом платье с крупными воланами

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